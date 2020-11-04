 Випадки коронавірусу у норок виявили ще в п′яти країнах - ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2020

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Випадки коронавірусу у норок виявили ще в п'яти країнах - ВООЗ

Випадки COVID-19, на фермах з розведення норок, виявили у шести країнах світу, повідомляють у ВООЗ і звертають увагу на небезпеку мутацій коронавірусу.

У ВООЗ зазначають, що коронавірус на фермах з розведення норок виявили у шести країнах світу

У ВООЗ зазначають, що коронавірус на фермах з розведення норок виявили у шести країнах світу

Наразі коронавірус у норок, які розводяться на спеціалізованих фермах, було виявлено у шести країнах світу. Про це у п'ятницю, 6 листопада, повідомила Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ).

Окрім Данії, де раніше у норок було виявлено мутований коронавірус, SARS-CoV-2 на фермах з розведення цих тварин станом на зараз знайшли також у США, Іспанії, Італії, Нідерландах і Швеції.

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Мутація коронавірусу у Данії

Нагадаємо, що у середу, 4 листопада, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила про рішення знищити усіх норок на фермах країни через виявлення у тварин мутованого коронавірусу, який поширюється також і на людей. За її словами, цей варіант SARS-CoV-2, відомий як "кластер 5", менше реагує на антитіла. Це, своєю чергою, може поставити під загрозу створення ефективної вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, загалом у Данії було виявлено 214 випадків зараження людей COVID-19 від норок на спеціальних фермах, однак лише 12 з них викликані мутованим варіантом коронавірусу. Через це в Ютландії, регіоні на північному сході країни, де була виявлена мутація, були запроваджені суворі обмеження, серед яких закриття барів і ресторанів, зупинка руху громадського транспорту тощо.

ВООЗ закликає дослідити нову мутацію коронавірусу

В організації відзначають, що попередні спостереження вказують, що "клінічна картина, важкість перебігу та передача інфекції є подібними до інших варіантів вірусу SARS-CoV-2". Водночас, відзначають у ВООЗ, "кластер 5" має комбінацію мутацій та змін, які раніше не спостерігалися. "Наслідки цих змін у цьому варіанті поки що не дуже добре зрозумілі", - попереджають у організації, зазначаючи, що мутований коронавірус має "помірно зменшену чутливість до нейтралізуючих антитіл".

У ВООЗ також закликали для подальших досліджень, аби підтвердити попередні висновки та оцінити потенційні наслідки такої мутації з огляду на діагностику, терапію та розробку вакцин.

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