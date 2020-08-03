Мутований коронавірус у норок: уряд Данії запроваджує локдаун в Північній Ютландії

Влада Данії з огляду на можливість поширення виявленого раніше в хутряних тварин мутованого штаму коронавірусу оголосила запровадження жорстких обмежень у регіоні Північна Ютландія. Згідно зі зробленою в четвер, 5 листопада, заявою уряду, ці заходи стосуватимуться сімох муніципалітетів, передає інформагенція dpa.

У цих муніципалітетах буде припинено рух громадського транспорту. З 7 листопада будуть зачинені ресторани, паби, бари та інші заклади громадського харчування, однак їм дозволяється пропонувати їжу на винос. З 9 листопада школярі 5-8 класів перейдуть на дистанційне навчання, а спортзали, басейни і тренажерні зали припинять роботу. Влада також закликала майже 280 тисяч жителів регіону не виїздити за межі муніципалітетів. За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, у цих муніципалітетах фактично можна говорити про справжній локдаун.

Читайте також: Коронавірус: Данія істотно обмежила в'їзд для німців

В уряді також наголосили, що закликають усіх мешканців цих регіонів пройти тест на коронавірус.

Нагадаємо, напередодні уряд Данії розпорядився винищити усіх норок на хутряних фермах після виявлення випадків зараження тварин коронавірусом SARS-CoV-2, який мутував. Встановлено, що мутований коронавірус передається людям. Влада цієї північноєвропейської країни боїться, що виявлений штам коронавірусу може негативно позначитися на розробці вакцини проти коронавірусу.

Натепер Данія вважається найбільшим в світі виробником норкового хутра. У цій країні налічується 1139 хутряних ферм і близько 15-17 мільйонів норок, особливо значна кількість цих ферм у Північній Ютландії, нагадує dpa.