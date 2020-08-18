У країнах ЄС фіксують добові рекорди зараження коронавірусом

У Німеччині кількість нових інфікувань коронавірусом, підтверджених за добу, сягнула найвищого показника з другої половини квітня. Інститут імені Роберта Коха (RKI) підтвердив 2297 нових інфікувань коронавірусом у Німеччині у суботу, 19 вересня.

"Після тимчасової стабілізації кількості випадків наразі можна спостерігати подальше збільшення кількості інфікувань серед населення в Німеччині", - йдеться в останньому звіті RKI.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) висловив занепокоєння через збільшення кількості заражень коронавірусом в країні. "Наразі наша система охорони здоров'я здатна добре впоратися з ситуацією, але динаміка по всій Європі хвилює", - написав глава німецького МОЗ у соцмережі Twitter.

Загалом в Німеччині коронавірусом інфікувались понад 270 тисяч людей, 9384 випадки були летальними.

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Нові рекорди COVID-19 в країнах ЄС

Цього ж дня у Польщі вперше підтвердили більше тисячі нових інфікувань за добу. В країні зафіксували 1002 інфікування коронавірусом, 18 вересня у Польщі підтвердили 758 нових випадків, а 17 вересня - 837 заражень коронавірусом. Загалом з початку пандемії у Польщі зафіксовано 78,3 тисячі випадків інфікування, померли від COVID-19 2282 особи.

У Словаччині два дні поспіль реєструють рекордні для країни кількості заражень коронавірусом. За останню добу підтвердили 290 інфікувань, а ще днем раніше - 235. Загалом у країні інфікувались 6,5 тисячі людей, 39 померли.

У Литві добовий приріст випадків інфікування коронавірусом також сягнув рекорду. Напередодні в країні підтвердили 99 нових заражень. До цього у Литві фіксували максимально 60 заражень за добу і загалом зареєстрували 3,7 тисячі інфікованих та 87 летальних випадків.

У Данії також зареєстрували рекордні 589 заражень COVID-19 за останню добу. Це - найбільша кількість інфікувань в країні, де наразі зареєстровано 22 тисячі випадків інфікування коронавірусом та 635 летальних випадків.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса (США), загалом у світі підтвердили понад 30,5 мільйона інфікувань коронавірусом, більше 952,9 тисяч смертей та понад 20,8 мільйона випадків одужання.

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