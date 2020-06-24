 Коронавірус: Данія істотно обмежила в′їзд для німців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Коронавірус: Данія істотно обмежила в'їзд для німців

Унаслідок істотного зростання числа заражень коронавірусом у Німеччині Данія обмежує в'їзд для відпочивальників з ФРН. Винятки можливі лише в небагатьох випадках і щодо мешканців прикордонних районів.

На німецько-данському кордоні

На німецько-данському кордоні

Влада Данії обмежить в'їзд для відпочивальників із ФРН. Про це в четвер, 22 жовтня, повідомило міністерство закордонних справ Данії. Починаючи з 24 жовтня в'їзд у Данію надаватиметься лише тим німцям, які матимуть на те "вагомі причини". Щодо німецьких відпочивальників, то єдиною підставою для дозволу на в'їзд може бути наявність власного будинку для відпочинку в Данії.

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Іншими причинами, що уможливлять німецьким громадянам отримання дозволу на в'їзд, стануть робота в Данії або намір відвідати свою сім'ю чи партнера. Крім того, як зазначив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, в'їжджати до Данії зможуть також і жителі прикордонної землі Шлезвіг-Гольштейн, утім, за умови, що рівень поширення заражень там не перевищить 30 випадків на 100 тисяч жителів.

Так само в МЗС Данії запевнили, що оголошені обмеження не призведуть до того, що ті німці, хто залишається в країні, будуть зобов'язані негайно покинути країну.

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Нині влада Данії не радить своїм громадянам виїжджати за кордон, якщо в країні, куди вони прямують, тижневий показник поширення коронавірусу перевищує 30 випадків на 100 000 жителів. Якщо громадяни Данії повертаються з такої країни, вони мають відбути двотижневий карантин. Тепер данські органи влади поширили застереження щодо виїзду за кордон і норму про карантин на всі європейські країни за винятком Норвегії, Греції та деяких регіонів Швеції.

Нагадаємо, 13 жовтня Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо єдиного підходу при визначенні карантинних зон під час пандемії коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями, окремі регіони в ЄС позначатимуть зеленим, помаранчевим та червоним кольорами.

При визначенні карантинної зони враховуватимуть три критерії: кількість нових випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч населення за останніх 14 днів, число тестів на 100 тисяч жителів за останній тиждень, а також частку позитивних тестів за останній тиждень. Країни-члени ЄС повинні щотижня повідомляти ці дані Європейському центру з профілактики та контролю захворюваності, який на основі цих даних оновлюватиме карту країн-членів ЄС з поділом на відповідні зони.

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