 Коронавірус: в Німеччині посилюють протиепідемічні заходи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

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Новини

Коронавірус: в Німеччині посилюють протиепідемічні заходи

У зонах підвищеного ризику зараження коронавірусом ресторани і бари закриватимуться о 23:00, а на приватних вечірках дозволено збиратись не більше 10 людям.

Посилення протиепідемічних заходів у ФРН

До посилення протиепідемічних заходів у ФРН належить і розширення маскового режиму

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та глави урядів федеральних земель у середу, 14 жовтня, домовилися про посилення протиепідемічних заходів у країні. Так, у регіонах з високими темпами поширення коронавірусу - щонайменше 50 випадків зараження на 100 тисяч населення протягом тижня - бари, ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватиметься 10 особами з максимум двох домогосподарств. Нині саме вечірки й зустрічі в дружньому колі з різноманітної нагоди вважаються головним джерелом заражень коронавірусом.

Пакет ухвалених рішень передбачає й розширення маскового режиму в регіонах, де протягом тижня фіксується мінімум 35 випадків зараження на 100 тисяч населення. Масковий режим також запровадять у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

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Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, посилаючись на проєкт компромісного рішення, що передбачається надання допомоги тим підприємствам, котрі постраждають від запровадження чи розширення обмежень.

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14 жовтня Інститут Роберта Коха повідомив, що вперше з квітня в країні за добу зафіксовано понад п'ять тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

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