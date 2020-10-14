Коронавірус: в Німеччині посилюють протиепідемічні заходи

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та глави урядів федеральних земель у середу, 14 жовтня, домовилися про посилення протиепідемічних заходів у країні. Так, у регіонах з високими темпами поширення коронавірусу - щонайменше 50 випадків зараження на 100 тисяч населення протягом тижня - бари, ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватиметься 10 особами з максимум двох домогосподарств. Нині саме вечірки й зустрічі в дружньому колі з різноманітної нагоди вважаються головним джерелом заражень коронавірусом.

Пакет ухвалених рішень передбачає й розширення маскового режиму в регіонах, де протягом тижня фіксується мінімум 35 випадків зараження на 100 тисяч населення. Масковий режим також запровадять у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

Читайте також: Німецька економіка через пандемію обвалиться сильніше, ніж очікували

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, посилаючись на проєкт компромісного рішення, що передбачається надання допомоги тим підприємствам, котрі постраждають від запровадження чи розширення обмежень.

Читайте також: Пандемія: у Франції новий рекорд заражень коронавірусом

14 жовтня Інститут Роберта Коха повідомив, що вперше з квітня в країні за добу зафіксовано понад п'ять тисяч нових випадків зараження коронавірусом.