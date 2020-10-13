Коронавірус в Європі: рекорд заражень в Італії та Австрії

Протягом доби в Італії та Австрії зафіксовано абсолютні рекорди щодо кількості виявлених заражень коронавірусом, повідомили в середу, 14 жовтня, тамтешні органи влади. За даними італійської влади, протягом доби в країні виявлено 7332 нових випадки зараження SARS-CoV-2, що є найвищим показником від початку пандемії. Напередодні у цій країні був зафіксований приріст у 5,9 тисячі інфікованих. Загальне число інфікованих SARS-CoV-2 в Італії сягнуло 372 799.

В Австрії число нових випадків зараження коронавірусом також сягнуло рекордної позначки - 1346 людей. Більшість нових заражень припадає на столицю Відень.

Бельгія побоюється перевантаження відділень інтенсивної терапії

Тим часом у Бельгії через збільшення кількості інфікованих коронавірусом не виключають перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях. Як повідомили у місцевій службі охорони здоров'я 14 жовтня, якщо приріст нових хворих матиме такі самі темпи, як нині, то вже в середині листопада відділення інтенсивної терапії досягнуть меж своїх можливостей.

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За наведеними даними, минулого тижня у бельгійські лікарні поступали у середньому щодня 152 нових пацієнти з коронавірусом, що на 80 відсотків більше за попередній тиждень. Число щоденних смертельних випадків серед пацієнтів з COVID-19 зросло на 56 відсотків. Також зазначається, що число нових виявлених у країні випадків заражень подвоюється кожних сім днів.

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За показником виявлення нових заражень COVID-19 Бельгія перебуває на другому місці після Чехії у ЄС.

Нідерланди відчувають схожу проблему

Сусідні до Бельгії Нідерланди так само відчувають схожу проблему щодо загрози перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях. У парламенті країни вже наголосили, що нинішня ситуація в цьому плані значно гірша за ту, що спостерігалася під час першої хвилі пандемії. Так само законодавці Нідерландів вказують на те, що Амстердаму та Роттердаму слід закрити відділення невідкладної допомоги в лікарнях. Лікарні уже скасували сотні запланованих операцій та стаціонарних перебувань у них. Через збільшення у Нідерландах інфікувань протягом тижня до 252 на 100 тисяч населення, 13 жовтня там запроваджений частковий локдаун - уряд Нідерландів істотно посилив протиепідемічні заходи.

З аналогічною проблемою перевантеження відділень інтенсивної терапії у лікарнях можуть стикнутися й такі великі німецькі міста, як Берлін, Кельн та Гамбург, де ще до спалаху коронавірусу спостерігалися істотні проблеми з наявністю вільних місць у відділеннях інтенсивної терапії, розповіли експерти виданню "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

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