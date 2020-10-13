 Коронавірус в Європі: рекорд заражень в Італії та Австрії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Європі: рекорд заражень в Італії та Австрії

Протягом минулої доби рекордна кількість заражень коронавірусом від початку пандемії COVID-19 зафіксована в Італії та Австрії. У Бельгії не виключають перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях.

Дедалі більше країн ЄС

Дедалі більше країн ЄС відчувають наслідки другої хвилі пандемії коронавірусу

Протягом доби в Італії та Австрії зафіксовано абсолютні рекорди щодо кількості виявлених заражень коронавірусом, повідомили в середу, 14 жовтня, тамтешні органи влади. За даними італійської влади, протягом доби в країні виявлено 7332 нових випадки зараження SARS-CoV-2, що є найвищим показником від початку пандемії. Напередодні у цій країні був зафіксований приріст у 5,9 тисячі інфікованих. Загальне число інфікованих SARS-CoV-2 в Італії сягнуло 372 799.

В Австрії число нових випадків зараження коронавірусом також сягнуло рекордної позначки - 1346 людей. Більшість нових заражень припадає на столицю Відень.

Бельгія побоюється перевантаження відділень інтенсивної терапії

Тим часом у Бельгії через збільшення кількості інфікованих коронавірусом не виключають перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях. Як повідомили у місцевій службі охорони здоров'я 14 жовтня, якщо приріст нових хворих матиме такі самі темпи, як нині, то вже в середині листопада відділення інтенсивної терапії досягнуть меж своїх можливостей.

Читайте також: У ЄС домовилися про єдині правила визначення карантинних зон

За наведеними даними, минулого тижня у бельгійські лікарні поступали у середньому щодня 152 нових пацієнти з коронавірусом, що на 80 відсотків більше за попередній тиждень. Число щоденних смертельних випадків серед пацієнтів з COVID-19 зросло на 56 відсотків. Також зазначається, що число нових виявлених у країні випадків заражень подвоюється кожних сім днів.

Читайте також: Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

За показником виявлення нових заражень COVID-19 Бельгія перебуває на другому місці після Чехії у ЄС.

Нідерланди відчувають схожу проблему

Сусідні до Бельгії Нідерланди так само відчувають схожу проблему щодо загрози перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях. У парламенті країни вже наголосили, що нинішня ситуація в цьому плані значно гірша за ту, що спостерігалася під час першої хвилі пандемії. Так само законодавці Нідерландів вказують на те, що Амстердаму та Роттердаму слід закрити відділення невідкладної допомоги в лікарнях. Лікарні уже скасували сотні запланованих операцій та стаціонарних перебувань у них. Через збільшення у Нідерландах інфікувань протягом тижня до 252 на 100 тисяч населення, 13 жовтня там запроваджений частковий локдаун - уряд Нідерландів істотно посилив протиепідемічні заходи.

З аналогічною проблемою перевантеження відділень інтенсивної терапії у лікарнях можуть стикнутися й такі великі німецькі міста, як Берлін, Кельн та Гамбург, де ще до спалаху коронавірусу спостерігалися істотні проблеми з наявністю вільних місць у відділеннях інтенсивної терапії, розповіли експерти виданню "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Читайте також: Друга хвиля коронавірусу в Німеччині тільки починається

Дивитись відео 05:20

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020)

DW.COM

У Кріштіану Роналду підтвердили COVID-19

Через позитивний тест на коронавірус капітан національної збірної Португалії та туринського "Ювентусу" перебуває на карантині. Роналду почувається добре й не демонструє жодних симптомів хвороби.  

Також за темою

Niederlande Coronavirus | Teil-Lockdown

Нідерланди посилюють протиепідемічні заходи через стрімке поширення коронавірусу 13.10.2020

Уряд Нідерландів оголосив про закриття ресторанів, кафе та кофішопів і скорочення часу роботи магазинів. Заборонено проводити масові заходи і приписано носити маски в громадських місцях.

Italien Rom | Coronavirus | Frau mit Hund

У Римі запровадили обов'язкове носіння масок на вулицях 02.10.2020

На тлі стрімкого зростання числа нових інфікувань коронавірусом влада Риму та столичного регіону посилила протиепідемічні заходи. Відтепер маски потрібно носити скрізь, у тому числі й на вулицях.

Italien | Coronavirus | Proteste in Rom

У Римі демонстрували проти коронавірусних обмежень 06.09.2020

Тисячі італійців демонстрували проти коронавірусних обмежень у столиці Італії. Також масова демонстрація проти обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19, відбулась у столиці Хорватії Загребі.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Імітація народовладдя від президента Зеленського

Про наслідки рішення Володимира Зеленського з організації всеукраїнського опитування - Сергій Руденко спеціально для DW.  

Соєві плантації у Бразилії

Як перетворити убивцю клімату на його захисника?

Iснують і щадні методи ґрунтообробки. Докладніше - у матеріалі DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  