 У Кріштіану Роналду підтвердили COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

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Новини

У Кріштіану Роналду підтвердили COVID-19

Через позитивний тест на коронавірус капітан національної збірної Португалії та туринського "Ювентусу" перебуває на карантині. Роналду почувається добре й не демонструє жодних симптомів хвороби.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду (архівне фото)

Капітан національної збірної Португалії та форвард італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду змушений піти на карантин через виявлення в нього коронавірусу. Про позитивний тест на коронавірус у Роналду повідомила в вівторок, 13 жовтня, Футбольна асоціація Португалії.

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Згідно з оприлюдненим повідомленням, Роналду не має жодних симптомів захворювання, добре почувається й перебуває на карантині. Через зараження коронавірусом зірковий футболіст пропустить запланований на 14 жовтня матч між національними збірними Португалії та Швеції й, напевно, призначену на 17 жовтня зустріч між туринським "Ювентусом" і ФК "Кротоне" в серії "А" італійської футбольної першості. Сам Роналду поки ніяк не прокоментував цю ситуацію, повідомляє інформагенція dpa.

За даними спортивного видання A Bola, проведені 13 жовтня тести решти футболістів португальської збірної виявились негативними, тож команда провела тренування перед грою зі шведами.

Досі неясно, де саме Роналду міг заразитися коронавірусом. Минулої неділі капітан португальської збірної пробув на полі більше 90 хвилин у матчі проти Франції в Парижі, що завершився нульовою нічиєю. Нині Португалія лідирує в групі "А3" Ліги Націй, випередивши французів на сім очок.

Туринський "Ювентус" поки не коментував позитивний тест на коронавірус свого зіркового гравця. 20 жовтня "Юве" зіграє на виїзді в Лізі чемпіонів проти київського "Динамо", а 28 жовтня - проти "Барселони". Якщо подальші тести на коронавірус у Роналду виявляться негативними, то цілком можливо, що зірковий футболіст зможе зіграти у матчі проти "Барселони".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду - п'ятиразовий власник нагороди "Золотий м'яч", яку вручають найкращому футболісту за підсумками сезону.

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