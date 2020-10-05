 У ЄС домовилися про єдині правила визначення карантинних зон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

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У ЄС домовилися про єдині правила визначення карантинних зон

Країни ЄС домовилися про єдине карантинне зонування в об'єднанні. Згідно з ухваленими рекомендаціями, регіони Європи поділять на "зелену", "помаранчеву" та "червону" зони.

Запропоноване єдине зонування повинне спростити поїздки в ЄС (на фото: в аеропорту Афін)

Запропоноване єдине зонування повинне спростити поїздки в ЄС (на фото: в аеропорту Афін)

Рада ЄС у вівторок, 13 жовтня, ухвалила рекомендації щодо єдиного підходу в об'єднанні при визначенні карантинних зон під час пандемії коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями, які міністри у справах Європи країн-членів ЄС погодили на зустрічі в Люксембургу, окремі регіони в ЄС позначатимуть зеленим, помаранчевим та червоним кольорами.

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При визначенні карантинної зони враховуватимуть три критерії: кількість нових випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч населення за останніх 14 днів, число тестів на 100 тисяч жителів за останній тиждень, а також частку позитивних тестів за останній тиждень. Країни-члени ЄС повинні щотижня повідомляти ці дані Європейському центру з профілактики та контролю захворюваності, який на основі цих даних оновлюватиме карту країн-членів ЄС з поділом на відповідні зони.

До "зеленої" зони віднесуть регіони, де кількість нових випадків не перевищує 25, а частка позитивних результатів тестів - менше чотирьох відсотків. Натомість у "червоній" зоні опиняться регіони з числом нових випадків понад 50 на 100 тисяч населення за останніх два тижні і частою позитивних результатів тестів понад чотири відсотки, або ж з числом нових випадків більш ніж 150 на 100 тисяч. Для регіонів "помаранчевої" зони кількість нових випадків має становити від 25 до 50, якщо частка позитивних тестів - понад чотири відсотки, або ж кількість нових випадків становить від 25 до 150 на 100 тисяч, а частка позитивних тестів - менше чотирьох відсотків. Для регіонів, позначених на карті сірим кольором, відсутні дані або ж у них проведено менше 300 тестів за тиждень на 100 тисяч населення.

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Згідно з рекомендаціями, країни-члени ЄС не повинні жодним чином обмежувати свободу пересування громадян з "зеленого" регіону в "зелений". У "помаранчевих" зонах можуть бути передбачені тести на коронавірус або карантин, але максимальна тривалість самоізоляції не вказана. Країни-члени ЄС не повинні в принципі забороняти в'їзд громадянам інших держав об'єднання.  

Зазначається, що кілька міністрів утрималися під час голосування, а міністри з Австрії, Мальти та Греції не погодилися з новими правилами. Також їх розкритикував міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн. Він наголосив, що необхідно додати інші критерії, такі як заповненість ліжок та рівень смертності від коронавірусу, зазначає інформагентство AFP.

Ухвалене міністрами рішення має рекомендаційний характер, оскільки обмеження в'їзду є компетенцією держав-членів ЄС.

Наразі кожна країна Євросоюзу за власними критеріями вирішує, які інші країни або регіони ЄС вона класифікує як зони ризику. Це призводить до великих відмінностей, тому на початку вересня Єврокомісія запропонувала створити єдині критерії щодо карантинного зонування та обмежень на поїздки.

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