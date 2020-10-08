Друга хвиля коронавірусу в Німеччині тільки починається

У Німеччині стрімко зростає число позитивних тестів на коронавірус SARS-CoV-2. Нещодавно канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) публічно заявила: якщо ця тенденція триватиме, то вже до Різдва число нових інфікованих сягне 19,2 тисячі на добу.

Друга хвиля коронавірусу ризикує стати значно вище першої, котру Німеччина пережила в березні-квітні й яка паралізувала на кілька тижнів економічне і суспільне життя в країні. Проте про повторний локдаун на черговому засіданні німецького уряду в понеділок, 12 жовтня, не йшлося. Нинішні пріоритети уряду - зберегти на плаву економіку, а також залишити відкритими школи та вищі навчальні заклади.

Тривожні цифри інфікованих

Вранці цього дня профільний Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомив про збільшення числа інфікованих коронавірусом у Німеччині за добу на 2467 осіб. Це значно менше, ніж їх було в неділю (3487) і в суботу (4721). Однак про жодний спад епідемії не йдеться.

Інститут імені Роберта Коха

Річ у тім, що у вихідні дні не всі місцеві відділи охорони здоров'я в регіонах Німеччини передають свої дані до RKI. Тому по понеділках цифри завжди виглядають менш тривожними, ніж в інші будні дні. Але це оманливе враження.

Якщо порівняти цей понеділок, 12 жовтня, з попередніми понеділками, то з'ясується, що 5 жовтня нових інфікованих було значно менше - 1382, а у понеділок, 21 вересня, - 922.

Вірусологиня: Німеччина відстає від Франції на два тижні

Вірусологиня Мелані Брінкман (Melanie Brinkmann), наукова співробітниця Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца і професорка Технічного університету в Брауншвейгу б'є на сполох: "Проблема в тому, що ми весь час запізнюємося. Адже ті 4,7 тисячі нових хворих з підтвердженою інфекцією, про які стало відомо в суботу, заразилися ще 7-10 днів тому, а це означає, що, по правді кажучи, ми вже значно вище на крутому підйомі епідемії".

Вірусологиня Мелані Брінкман

Брінкман очікує, що вже дуже скоро Німеччина досягне позначки в 10 тисяч нових інфікованих на добу. А від Франції, де нещодавно було зареєстровано понад 18 тисяч нових інфекцій за добу, за оцінками вірусологині, Німеччина відстає всього на два тижні.

Колишній німецький "рекорд" було встановлено 28 березня, коли RKI повідомив про 6294 позитивні тести. Тоді вдалося зупинити подальше поширення коронавірусу в Німеччині тільки завдяки радикальним карантинним заходам. Повторного локдауну влада Німеччини намагається зараз будь-що-будь уникнути.

Уряд ФРН стурбований новим розмахом епідемії

"Епідеміологічна ситуація в Німеччині серйозна, адже майже повсюдно ми реєструємо зростання числа інфікованих, у багатьох регіонах і особливо у великих містах зростання є стрибкоподібним, у низці міст перевищений критичний показник у 50 нових інфікованих на тиждень на 100 тисяч місцевих жителів, а в окремих районах Берліна їх набагато більше 50", - описав в понеділок ситуацію офіційний представник канцлерки Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) після засідання німецького уряду на цю тему. Причому, додав він, друга хвиля коронавірусу в країні тільки починається.

Критичною вважається ситуація вже у трьох десятках міст та округів Німеччини, у тому числі в трьох з чотирьох міст-мільйонників - Берліні, Мюнхені та Кельні. Поки тримається тільки Гамбург з показником в 28,9 заражень на тиждень на 100 тисяч населення. З 18 мільйонів жителів найбільш населеної федеральної землі, Північного Рейну-Вестфалії, понад чотири мільйони мешкають у районах підвищеного коронавірусного ризику.

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На урядовій пресконференції Зайберт вказував на ризик неконтрольованого розвитку ситуації і зростання числа важких форм захворювання COVID-19, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії. Уряд стурбований також дедалі більшими труднощами, з якими - через швидке збільшення кількості інфікованих - стикаються працівники місцевих відділень охорони здоров'я при відстеженні ланцюгів зараження та їхнього переривання.

Однак жодних екстрених заходів центральний уряд поки не вживатиме. 14 жовтня цій темі буде присвячено чергову нараду канцлерки з прем'єр-міністрами федеральних земель, до компетенції яких в Німеччині належать, зокрема, питання охорони здоров'я.

Антиепідеміологічні заходи земель

У Мюнхені тепер і на вулиці треба носити захисну маску

Діапазон антиепідеміологічних заходів, що вживаються нині владою федеральних земель Німеччини, досить широкий і різноманітний. У Тюрингії, якою керує представник Лівої партії, практично відсутні будь-які обмеження. У низці інших земель вимагають від приїжджих з міст або регіонів підвищеного ризику негативного тесту на коронавірус. Тільки за такої умови їм дозволяють оселятись в готелі. Берлін запровадив нічний "сухий закон" та заборону на роботу барів і ресторанів з 23 години до 6 ранку.

У Баварії між тим підвищують штрафи за ухилення від обов'язку одягати захисну маску в запропонованих місцях, забороняють збиратися вдома або в громадських місцях групами більше 10 осіб. А в Північному Рейні-Вестфалії збиратися разом можуть не більше п'яти осіб, які не мешкають під одним дахом.