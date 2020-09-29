Коронавірус: у Німеччині узгодили заходи, аби запобігти новому локдауну

Федеральний уряд Німеччини та уряди земель із огляду на зростання числа нових випадків зараження коронавірусом узгодили заходи, які мають запобігти запровадженню у всій країні нового локдауну. Також влада відмовляється від послаблень введених раніше протиепідемічних заходів.

"Федеральний уряд та землі знову наголошують, що в часи відносно високих та щораз більших показників інфікування не можна виправдати подальших великих кроків з послаблення обмежень", - ідеться в комюніке за підсумками наради у форматі відеоконференції за участі канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) та голів земельних урядів, що відбулася у вівторок, 29 вересня, цитує інформагентство dpa.

Як зазначила Анґела Меркель на пресконференції за підсумками наради, необхідно будь-що уникнути нового локдауну в країні та призупинення економічного й суспільного життя, як це було навесні цього року. Тому вирішено реагувати на спалахи коронавірусної інфекції заходами на регіональному й місцевому рівнях.

Меркель каже про "важчі часи" попереду

Меркель наголосила, що повного закриття шкіл та дитячих садків бути не повинно. За словами канцлерки, у разі виявлення випадку інфікування не слід зачиняти всю школу.

Федеральний і земельні уряди серед іншого домовилися про те, що кількість учасників масових святкувань слід обмежити 50-ма. Таке правило застосовуватимуть, якщо в одному окрузі реєструватимуть більш ніж 35 нових випадків інфікувань на 100 тисяч населення упродовж семи днів. Уряди не запроваджуватимуть обмеження кількості учасників святкувань у приміщеннях, які перебувають у приватній власності. Однак громадянам наполегливо радять не проводити заходів, у яких братимуть участь понад 25 учасників.

Окрім того, планується запровадити штраф у щонайменше 50 євро для відвідувачів кафе та ресторанів, які вносять несправжні особисті дані до анкет, що їх мусять заповнювати під час відвідин закладів через пандемію коронавірусу.

В Інституті імені Роберта Коха (RKI) 29 вересня повідомили про 2089 нових випадків інфікування коронавірусом у Німеччині. 26 вересня повідомлялося про 2507 нових інфікувань. Це стало найвищим показником, починаючи з квітня. Усього в Німеччині померли 9460 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом.