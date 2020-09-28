 Пандемія COVID-19: кількість померлих у світі перевищила мільйон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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Новини

Пандемія COVID-19: кількість померлих у світі перевищила мільйон

У світі з початку пандемії померло понад мільйон осіб, в яких було діагностовано COVID-19. Кількість інфікованих перевищила 33 мільйони.

Пандемія коронавірусу забрала життя мільйона осіб у світі

Пандемія коронавірусу забрала життя мільйона осіб у світі

Кількість померлих у світі, в яких було діагностовано коронавірусну інфекцію COVID-19, у ніч на вівторок, 29 вересня, перевищила один мільйон. Кількість інфікованих з початку пандемії осіб перевищила 33,2 мільйона. Про це свідчать дані, оприлюднені Університетом Джонса Хопкінса.

Утім, реальне число заражень є, імовірно, значно вищим, оскільки велика кількість випадків захворювання COVID-19 не реєструється.

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У США, які є світовим лідером із захворюваності на COVID-19, кількість померлих становить понад 205 тисяч осіб, заразилися хворобою понад 7,1 мільйона осіб. Якщо ж розглядати відносні показники смертності, то європейські країни випереджають у США, де з діагнозом COVID-19 померло приблизно 63 особи на 100 тисяч населення. У Великобританії цей показник трошки більший, а в Іспанії становить 67 осіб на 100 тисяч населення, зауважує агенція dpa.

Тим часом у Бразилії померли 142 тисячі осіб, в яких було підтверджено коронавірусну хворобу, а в Індії - понад 95 тисяч.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав приголомшливою кількість померлих від COVID-19. "Ми ніколи не повинні втрачати з виду жожне життя. Ми можемо подолати цей виклик. Але ми маємо вчитися з помилок. Відповідальне лідерство важливе. Наука важлива. Співпраця важлива, а хібна інформація вбиває", - зазначив він у відеозверненні.

Нагадаємо, що в Україні 28 вересня кількість випадків зараження коронавірусом, зареєстрованих з початку пандемії, перевищила 200 тисяч. Померли з діагнозом COVID-19 за цей час майже чотири тисячі осіб.

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