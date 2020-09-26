 Коронавірус в Україні: понад 200 тисяч випадків з початку пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: понад 200 тисяч випадків з початку пандемії

В Україні за останню добу зафіксували 2671 випадок зараження коронавірусом, 37 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Найбільше інфікувань - на Харківщині та в Києві.

Українські медики в лікарні Івано-Франківська

Українські медики в лікарні Івано-Франківська

В Україні за останню добу зафіксували 2671 випадок зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці в понеділок, 28 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 37 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 571 пацієнт одужав.

Напередодні в Україні повідомлялося про 3130 випадків інфікування, а днем раніше - про рекордні 3833 нові випадки. Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (339), місті Києві (328) та Одеській області (203).

Читайте також: Криза коронавірусу: у чому таємниця стійкості німецької економіки

Всього за період епідемії станом на ранок понеділка в Україні офіційно зареєстрували 201 305 випадків інфікування, 3996 осіб померли, а 88 453 пацієнти одужали.

Дивитись відео 14:54

Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020)

DW.COM

Коронавірус у Німеччині: найвищий показник інфікувань з квітня

Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу в Німеччині сягнула 2507. Це - найвищий показник з квітня цього року.  

Також за темою

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

Коронавірус в Україні: рекордні 3833 випадки за добу 26.09.2020

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 3833 випадки зараження коронавірусом, 76 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Києві та в Харківській області.

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 3130 випадків за добу 27.09.2020

В Україні за останню добу зафіксували 3130 випадків зараження коронавірусом, 56 хворих померли. Найбільше інфікувань - на Харківщині та в Києві.

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 3565 випадків за добу 25.09.2020

В Україні за останню добу зафіксували 3565 випадків зараження коронавірусом, 17675 пацієнтів одужали, 70 людей із коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Києві та в Харківській області.

Реклама

Докладно

Затримання учасника акцій протесту у Мінську

Білорусь прийде до свого мирного Майдану

Між нинішніми протестами у Мінську та Майданом 2014 року в Києві більше відмінного, ніж спільного, пише Сергій Руденко.  

Виробництво у часи пандемії: на заводі VW у нижньосаксонському Вольфсбурзі

Криза коронавірусу і економіка ФРН

Економіка ФРН доволі непогано витримала удар кризи коронавірусу. Як це вдалося?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  