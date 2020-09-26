Коронавірус в Україні: понад 200 тисяч випадків з початку пандемії

В Україні за останню добу зафіксували 2671 випадок зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці в понеділок, 28 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 37 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 571 пацієнт одужав.

Напередодні в Україні повідомлялося про 3130 випадків інфікування, а днем раніше - про рекордні 3833 нові випадки. Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (339), місті Києві (328) та Одеській області (203).

Читайте також: Криза коронавірусу: у чому таємниця стійкості німецької економіки

Всього за період епідемії станом на ранок понеділка в Україні офіційно зареєстрували 201 305 випадків інфікування, 3996 осіб померли, а 88 453 пацієнти одужали.