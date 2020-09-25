Коронавірус в Україні: рекордні 3833 випадки за добу

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 3833 випадки зараження коронавірусом, 76 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Києві та в Харківській області.
В Україні за останню добу зафіксували рекордні 3833 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у суботу, 26 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 76 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 1740 пацієнтів одужали.
Напередодні повідомлялося про 3565 нових випадків, а днем раніше - про 3372. Про попередній найвищий показник кількості нових випадків інфікування з початку пандемії COVID-19 повідомляли 17 вересня - тоді було 3584 нових випадки.
Читайте також: Коронавірус: Україна оновила перелік країн "червоної" та "зеленої" зон
Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у місті Києві (447), Харківській області (380) та Тернопільській області (284).
Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 195 504 випадки інфікування, 3903 особи померли, а 86 873 пацієнти одужали.
В Україні за останню добу зафіксували 3565 випадків зараження коронавірусом, 17675 пацієнтів одужали, 70 людей із коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Києві та в Харківській області.
Так, наче коронавірусу замало, - вже незабаром слід чекати на чергову хвилю сезонного грипу. Що ж буде, якщо нас спіткають обидві хвороби?
Попри посилення протиепідемічних заходів у Франції не зменшилися темпи поширення коронавірусу. Навпаки, медики зафіксували рекордне число інфікувань - понад 16 тисяч.