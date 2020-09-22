Пандемія COVID-19: якщо на коронавірус накладеться грип

Не встигли вчені зробити поступ у дослідженні коронавірусу, як на порозі вже стоять нові проблеми. Насуваються осінь і зима - сезон застуди та грипу. І вперше ці хвороби супроводжує ще й COVID-19.

Не тільки коронавірус сам по собі, а й комбінація його з грипом - цілина для науковців. Нині ніхто не може точно сказати, як поводитиме себе організм, якщо йому доведеться боротися з цими двома хворобами одночасно. Існують тільки припущення. І це дуже ускладнює підготовку до холодної пори року.

Кашель, шмарклі, хрипота восени та взимку є очікуваними, і навіть грип є неодмінною складовою цього часу. Проти грипу можна вакцинуватись.

"Якщо пацієнти, щеплені проти грипу, все ж таки матимуть схожі симптоми, то з великою вірогідністю у цьому випадку йтиметься вже не про інфлюенцу, - припускає Жерар Краузе (Gerárd Krause) з Центру дослідження інфекційних хвороб імені Гельмгольца. Таким чином, на його думку, це полегшить діагностику й буде легше вирішувати, чи відправляти людину на карантин.

Щеплення від грипу

Факт вакцинації від грипу, ймовірно, зможе обмежити припущення, до якої хвороби належать симптоми: до звичайного грипу чи таки до COVID-19. Але чи матиме таке щеплення вплив на поведінку небезпечного нового вірусу - невідомо.

Читайте також: Дослідження: Коронавірус краще поширюється у приміщеннях з низькою вологістю повітря

Щозими приймальні лікарських практик переповнені людьми, які кашляють та чихають, але більшість з них в результаті мають таки тільки гостру респіраторно-вірусну інфекцію (ГРВІ).

Вірус SARS-CoV-2 може також залежно від пори року підлягати флуктації, вважають зараз вчені. Взимку віруси застуди почуваються у своїй тарілці, оскільки холодне і сухе повітря є ідеальним середовищем для їх поширення.

До цього додається й те, що, коли на дворі холодно, складніше регулярно й інтенсивно провітрювати приміщення. А це - додатковий захід щонайменше знизити небезпеку, яка виходить від аерозолів.

Чи пом'якшить щеплення від грипу перебіг COVID-19, невідомо

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) щороку в Німеччині вірусами грипу інфікуються від 5 до 20 відсотків населення. Вони також є небезпечними і часом призводять до летальних наслідків. У Німеччині хвиля грипу у 2017-2018 роках була найпотужнішою за останні 30 років - від грипу померли понад 1,6 тисячі людей. Вакцину проти грипу щороку доводиться пристосовувати, оскільки віруси грипу мутують. Однак вакцина від грипу принаймні є.

Читайте також: Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

Сподіватися на те, що до початку найближчої хвилі грипу, вже буде створена вакцина й проти коронавірусу, не доводиться - в цьому впевнена більшість експертів. Але навіть якщо якусь вакцину все ж таки й дозволять використовувати, залишатиметься ще дуже багато невідомих.

Дубль" COVID-19 та грип"

Практичних спостережень одночасної дії коронавірусу та грипу немає. Є тільки теоретичні припущення, що грип може полегшити коронавірусу доступ до організму людини. "Загальне послаблення імунітету в рамках інфекції грипу може підвищити у пацієнта сприйнятливість до SARS-CoV-2", - пояснює Краузе.

Наскільки небезпечною може бути така подвійна інфекція, невідомо. Як невідомо і те, як їй протидіяти. За словами Краузе, ми повинні озброїтись проти всіх трьох захворювань. За застуди допоміжними є спокій, гарячий чай та засіб проти кашлю, проти грипу можна вакцинуватись, але як бути з COVID-19?

Читайте також: Німецький вірусолог розвінчує міфи про коронавірус

Ймовірно кожен окремо може тільки сподіватись, що наразиться на м'яку форму цієї нової інфекційної хвороби, яка матиме мінімальні наслідки. Щоб цього досягти, потрібно дотримуватись правил гігієни. Так, в інтерв'ю DW боннський вірусолог Гендрік Штрек (Hendrik Streeck) пояснив, що хвороба у більшості випадків має більш важкий перебіг, якщо вірусне навантаження SARS-CoV-2 було високим уже при зараженні.

Гігієна, гігієна, гігієна

Гігієнічні заходи, за допомогою яких ми намагаємось щонайменше знизити поширення COVID-19, є важливими і для протидії грипу. Чим менше ми контактуватимемо з вірусами, тим більшим є шанс, що ми або уникнемо інфекції, або бодай наразимось на м'який її перебіг.

Йдеться про часте миття рук, носіння захисної маски та збереження соціальної дистанції. "Гігієнічні заходи проти COVID-19 зменшують також поширення грипу", - наголошує Краузе.