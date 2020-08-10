 Дедалі менше німців дотримуються антикоронавірусних правил - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

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Дедалі менше німців дотримуються антикоронавірусних правил - опитування

Менше половини німців дотримуються соціальної дистанції та регулярно миють руки, свідчать результати опитування. Також зросла кількість людей, які ігнорують рекомендації не обійматися, не тиснути руки і не цілуватися.

Соціальної дистанції дотримуються лише 45 відсотків німців

Соціальної дистанції дотримуються лише 45 відсотків німців

Попри заклики до дотримання норм гігієни в умовах пандемії COVID-19 більшість німців не виконують рекомендації медиків. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Гамбурзьким центром економіки здоров'я при Гамбурзькому університеті в понеділок, 28 вересня.

Лише 45 відсотків опитаних у Німеччині зазначили, що дотримуються норм про соціальну дистанцію, йдеться в результатах опитування. Ще менше опитаних - 39 відсотків - сказали, що регулярно миють або дезінфікують руки, як це рекомендують медики. Від обіймів, поцілунків та рукостискань утримуються 58 відсотків, тоді як у квітні надто тісних контактів з іншими людьми уникали 77 відсотків.

"Ми відзначаємо, що населення боїться зростання кількості інфікованих, проте водночас помітна певна втома від дотримання правил", - заявив науковий директор, професор Гамбурзького центру економіки здоров'я Йонас Шрейоґґ (Jonas Schreyögg). За його словами, кожен четвертий у Німеччині вважає, що ризикує заразитися, і це - на три процентні пункти більше, ніж у червні.

Також зросла кількість противників вакцинації: якщо в квітні 70 відсотків опитаних були готові вакцинуватися від коронавірусу, то зараз таких лише трохи більше половини. "Ми можемо сказати, що передусім до противників щеплень належать ті особи, які не бачать у коронавірусу ризику для власного здоров'я, а також ті, хто не довіряє інформаційній політиці своїх урядів чи таких організацій, як ВООЗ", - зазначив науковець.

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Гамбурзький центр економіки здоров'я з квітня проводить опитування громадської думки в умовах пандемії коронавірусу. Під час третьої хвилі соціологічного дослідження 8-19 вересня були опитані понад 7000 осіб з Німеччини, Данії, Франції, Італії, Нідерландів, Португалії та Великобританії. 

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