75-річчя ООН: Гуттеріш закликав до посилення міжнародної співпраці

Організація Об'єднаних Націй у понеділок, 21 вересня, відзначає своє 75-річчя. Під час присвяченого річниці онлайн-заходу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до посилення міжнародного співробітництва перед обличчям глобальних викликів. "Насувається кліматична катастрофа, біорізноманіття зменшується, бідність знову зростає, поширюється ненависть, геополітична напруженість загострюється… Пандемія COVID-19 оголила нестабільність у світі. Тільки разом ми зможемо виступити проти цього", - наголосив він, передає агенція dpa.

Гутерріш також високо оцінив досягнення ООН за часи існування організації. "Ніколи в сучасній історії ми не жили стільки років без військового протистояння між великими державами", - сказав генсек.

ООН також оприлюднила результати глобального опитування, яке було розпочато в січні. Участь у ньому взяли близько мільйона людей, які розповіли про свої надії та сподівання на майбутнє. "На тлі нинішньої кризи коронавірусу безпосереднім пріоритетом для більшості респондентів є покращений доступ до основних послуг - охорони здоров'я, безпечного водопостачання, санітарія та освіта - за ними слідують більша міжнародна солідарність та збільшення підтримки найбільш постраждалих", - повідомила організація.

Дональд Трамп не привітав ООН

Президент США Дональд Трамп не виступив під час заходу, хоча був заявлений у розкладі. Замість нього говорила в.о. заступника постпреда США в ООН Черіт Норман Шале. Вона похвалила ООН за її діяльність, але водночас розкритикувала через опір реформам та відсутність прозорості.

Зеленський говорив про Крим та Донбас

Президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на засіданні ООН наголосив, що окупація Криму та військова агресія Росії на Донбасі - це не тільки виклик всій Європі, але і схоже на спробу повернутися до розподілу сфер впливу, що стало причиною Другої світової війни. "75 років тому заснування ООН стало символом того, людство повинно було вивчити трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова агресія Росії на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний", - сказав він.