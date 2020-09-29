Коронавірус у Німеччині: понад 4000 випадків зараження за добу

За добу в Німеччині було зафіксовано 4058 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це в четвер, 8 жовтня, вранці повідомили в німецькому Інституті імені Роберта Коха (RKI).

Це найвищий показник нових заражень протягом доби з початку квітня цього року, коли епідемія COVID-19 досягла у ФРН свого піку. Для порівняння, напередодні RKI повідомляв про 2828 виявлених випадки інфікування коронавірусом.

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Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, загалом з початку епідемії діагноз COVID-19 в Німеччині поставили 310 144 особам. З них близько 269 600 інфікованих успішно перенесли цю хворобу. Померли 9578 пацієнтів, 16 з них - протягом минулої доби.

На піку епідемії наприкінці березня та початку квітня у Німеччині фіксували понад шість тисяч нових інфікувань коронавірусом щодня. З квітня ця цифра почала стрімко знижуватися. Але вже у липні денна кількість нових випадків COVID-19 почала знову повільно зростати.

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