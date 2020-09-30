Небезпечний спадок неандертальця: який зв'язок із коронавірусом?

Фрагменти неандертальської ДНК можна сьогодні знайти в геномах усіх людей, які живуть за межами Африки. У спадок від неандертальців сучасній людині дісталися, зокрема, і гени, які підвищують ризик важкого перебігу захворювання COVID-19, яке викликає новий коронавірус. "Я ледве не впав зі стільця, коли побачив це", - зізнається шведський науковець Хуго Зеберг з Каролінського інституту в Стокгольмі. Він та його колега Сванте Пябо з Лейпцига виявили зв'язок генетичного матеріалу неандертальців із коронавірусом.

Німецький науковець Штефан Шиффельс (Stephan Schiffels) з Інституту історії людства Товариства імені Макса Планка вважає це дослідження дуже переконливим. "Ідеться про мутацію в одному гені, яка провокує тяжку форму COVID-19. Ризик потрапити в лікарню в разі зараження коронавірусом у такому випадку майже вдвічі вищий", - каже Шиффельс.

Читайте також: Вакцина проти коронавірусу: панацея чи небезпечний експеримент?

Небезпечний спадок

Небезпечний спадок неандертальців не однаково поширений серед усіх груп населення. У Європі приблизно кожен шостий має в собі цей мутований неандертальський ген. У Південній Азії таких людей набагато більше. "Там приблизно кожен другий має цей специфічний варіант гена, і це неймовірно багато. Ось чому в наукових колах точиться дискусія про те, чи могла ця генетична інформація бути корисною у минулому, адже вона захищала людей від певних хвороб. Холера, приміром, дуже поширена в Південній Азії", - пояснює Хуго Зеберг в інтерв'ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk.

Науковець Сванте Пябо з Лейпцига

Сам по собі ступінь поширення цього гена серед населення ще не пояснює, чому деякі країни більшою мірою потерпають від нинішньої пандемії. Дослідники поки що не знають, як саме впливає генетичний варіант, успадкований у неандертальців, на імунні реакції сучасних людей. Є припущення, що він має вплив на поведінку цитокінів. Це білкові молекули, які відповідають за передачу внутрішньоклітинного сигналу.

Читайте також: Захист від коронавірусу: чи безпечно дітям носити маски?

Відомо, що підвищені рівні експресії цитокінів пов'язані з деякими автоімунними захворюваннями. У випадку з коронавірусом SARS-CoV-2 цитокіновий каскад, тобто надмірна реакція імунної системи, може бути винний у тому, що в деяких людей перебіг захворювання тяжкий. За деякими оцінками, у людей з геном неандертальців, які захворіли на атипову пневмонію, ризик опинитися на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ) набагато вищий, ніж у людей без цього генного варіанта. Дослідники хочуть з'ясувати, чи можна передбачити цей ризи за допомогою простого тесту.

Користь від мутації

Але це не означає, що спадок неандертальців - це завжди погано. Під час інших інфекційних захворювань підвищена експресія цитокінів може бути корисною організму. Раніше в іншому дослідженні шведські науковці з'ясували, що неандертальський ген стимулює ріст слизової оболонки матки, що має позитивні наслідки для деяких жінок.

Штучна вентиляція легень більш імовірна, якщо людина має ген від неандертальця

Мутації стаються під час передачі генетичного матеріалу з покоління в покоління споконвіку. Усі ми в цьому сенсі мутанти, які носять у собі мільйони специфічних генних варіацій.

"І ось зараз, із появою SARS-CoV-2, ми раптом розуміємо, що ця мутація, яку ми носили в собі протягом десятків тисяч років і яка досі не робила нічого поганого, у випадку з COVID-19 викликає таку трагічну дію", - каже Штефан Шиффельс.

Для пацієнтів із діагнозом COVID-19 це дослідження поки не має практичної користі. Але в контексті вивчення геному людини загалом воно дуже важливе. "Дослідження проводиться з метою з'ясувати, чим геном неандертальця відрізняється від геному сучасної людини, і де в нас точки дотику. Воно дасть більше ясності у заморочку про наше походження взагалі", - підкреслює Штефан Шиффельс.

Читайте також: Ультрафіолетові лампи проти коронавірусу: ефективно, але чи безпечно?