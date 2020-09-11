 Ультрафіолетові лампи проти коронавірусу: ефективно, але чи безпечно? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 16.09.2020

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Світ

Ультрафіолетові лампи проти коронавірусу: ефективно, але чи безпечно?

Ультрафіолетові лампи вбивають мікроорганізми, в тому числі й віруси - на поверхнях, у воді й у повітрі. Але в органах охорони здоров'я мають застереження щодо їх використання у приміщеннях.

Використання УФ-лампи для очищення поверхонь і повітря в офісі

Використання УФ-лампи для очищення поверхонь і повітря в офісі

За допомогою ультрафіолетового (УФ) випромінювання - проти мікроорганізмів будь-якого роду. Такою є бізнес-ідея компаній, які пропонують дезінфекційні системи на базі УФ-випромінювання.

Замість хімічної обробки, задля очищення поверхні, воду або повітря опромінюють ультрафіолетовим світлом. Хоча це лише світло, але воно є ефективним: віруси, бактерії й інші мікроорганізми знищуються ультрафіолетом за лічені секунди. Адже таке випромінювання пошкоджує геном мікроорганізмів, через що збудники хвороб не можуть далі розмножуватися.

Насправді знання про такі властивості УФ-випромінювання зовсім не є новими - воно використовуються вже впродовж десятиліть, наприклад, для дезінфекції питної води. Також ультрафіолетовими лампами здійснюється очищення поверхонь в автомобілях невідкладної медичної допомоги або конвеєрних стрічок на підприємствах. Окрім того, одночасно з поверхнями від мікроорганізмів очищується й повітря.

Ультрафіолетом проти коронавірусу?

Під час пандемії коронавірусу SARS-Cov-2, який, зокрема, передається через аерозольні частинки вологи у повітрі, до дезінфекції за допомогою ультрафіолету прикута особлива увага. Крім того, з початком холодної пори року гостро постане питання обеззараження повітря в офісах або у шкільних класних кімнатах.

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Компанії, які виробляють ультрафіолетові лампи, в економічному плані від коронавірусної кризи лише виграли - наприклад, через високий попит на її продукцію нідерландська фірма Signify нині виробляє у вісім разів більше продукції у порівнянні з докоронавірусними часами.

З'явилися на ринку й нові ультрафіолетові лампи, які, наприклад, створюють дезінфекційний шар під стелею - там циркулює й очищується повітря. До цього при використанні світла ультрафіолетових ламп у приміщеннях доводилося усіляко уникати його потрапляння на людину, оскільки воно є шкідливим для здоров'я.

Технологія очищення повітря за допомогою УФ, коли в приміщенні можуть перебувати люди

Технологія очищення повітря за допомогою УФ, коли в приміщенні можуть перебувати люди

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Перед коронавірусною кризою дезінфекційні системи з ультрафіолетовим світлом використовувалися для очищення повітря насамперед в країнах Азії та Північної Америки. Утім, за словами експерта з систем ультрафіолетового випромінювання компанії Signify Крістіана Ґебеля, в Європі зараз пожвавився пошук безпечного використання цієї технології. Він вказує на те, що з початку пандемії, попри відсутність відповідних рекомендацій від державних органів з охорони здоров'я, в Західній Європі цей ринок також розвивається. 

Небезпека, яку становить ультрафіолетове світло

У німецькій Федеральній екологічній службі (UBA) обережно ставляться до використання ультрафіолетових ламп в приміщеннях, де перебувають люди. Керівник комісії у складі UBA, яка опікується питаннями гігієни повітря у приміщеннях, Гайнц-Йорн Моріске (Heinz-Jörn Moriske), нагадує про шкоду, яку становить ультрафіолетове випромінювання для здоров'я людини: "Якщо такі прилади з якихось причин будуть відкриті людьми, які перебувають у кімнаті, а лампи у цей момент досі будуть увімкнені, це може призвести до тяжких опіків шкіри та хімічних опіків очей".

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Хоча виробники ламп й усвідомлюють ризики, але з такими оцінками не погоджуються. "Технологія випробувана. Усі знають, що вона допомагає. Це - лише питання безпечного поводження з технологією", - вважає Крістіан Ґебель з Signify. А таке безпечне використання, за його словами, забезпечується за допомогою професійного монтажу обладнання у приміщеннях. Окрім того, необхідно інформувати про правила поведінки людей, які перебувають в обладнаних такими лампами приміщеннях. Таким чином можна запобігти ситуаціям, коли людина випадково контактуватиме з УФ-випромінюванням.

Брак наукових досліджень

Гайнц-Йорн Моріске з Федеральної екологічної служби вказує на ще один критичний момент: практично повна відсутність наукових досліджень у цьому напрямку. Хоча Signify нещодавно у співпраці з Бостонським університетом довела, що ультрафіолетове випромінювання за секунди знищує коронавірус на поверхнях.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


А от що стосується обеззараження повітря УФ-випромінюванням, то тут дані практично відсутні. Наскільки ефективно воно знищує мікроорганізми, впливає низка факторів: зокрема, те, як часто повітря циркулює перед лампою та наскільки інтенсивним є світло. Наукові дослідження у лабораторіях також ускладнює й те, що циркуляція повітря відрізняється у різних будівлях, у різних кімнатах в одній будівлі та навіть у різних частинах однієї й тієї ж кімнати.

Окрім того, як стверджує Гайнц-Йорн Моріске, не існує досліджень, які б порівнювали ефективність УФ-систем та, наприклад, очищувачів повітря з механічними фільтрами. Тому, наголошує німецький чиновник, очищення повітря за допомогою ультрафіолетових ламп або інших фільтрів має бути винятково додатковим засобом для провітрювання приміщень: "Це не повинно призвести до того, що хтось просто каже: "Мені зараз дуже холодно, я не провітрюю. Я ж маю очищувач повітря і він робить це". Це якраз і є помилковим висновком, якого ми повинні уникнути".

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Більше прагматизму

Крістіан Ґебель з компанії-виробника УФ-ламп Signify, враховуючи масштаб нинішньої проблеми на тлі коронавірусу, волів би бачити більшу відкритість від представників влади. За його словами, навіть у школах та дитячих садках надзвичайно складно уникнути того, щоб у невеликих приміщеннях перебувало одночасно багато людей.

Тому, на його переконання, у таких приміщеннях дезінфекційні системи з УФ-світлом є абсолютно розумною інвестицією. "Якби ви мене зараз запитали, чи погодився б я на те, щоб у дитсадку мого сина висіла УФ-лампа, я би відповів ствердно", - переконує Ґебель.

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Докладно

Використання УФ-лампи для очищення поверхонь і повітря в офісі

УФ-лампи проти коронавірусу: ефективно, але чи безпечно?

Ультрафіолетові лампи вбивають мікроорганізми, в тому числі й віруси, на поверхнях, у воді й у повітрі. Чи безпечно це?  

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