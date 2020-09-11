Ультрафіолетові лампи проти коронавірусу: ефективно, але чи безпечно?

Ультрафіолетові лампи вбивають мікроорганізми, в тому числі й віруси - на поверхнях, у воді й у повітрі. Але в органах охорони здоров'я мають застереження щодо їх використання у приміщеннях.
За допомогою ультрафіолетового (УФ) випромінювання - проти мікроорганізмів будь-якого роду. Такою є бізнес-ідея компаній, які пропонують дезінфекційні системи на базі УФ-випромінювання.
Замість хімічної обробки, задля очищення поверхні, воду або повітря опромінюють ультрафіолетовим світлом. Хоча це лише світло, але воно є ефективним: віруси, бактерії й інші мікроорганізми знищуються ультрафіолетом за лічені секунди. Адже таке випромінювання пошкоджує геном мікроорганізмів, через що збудники хвороб не можуть далі розмножуватися.
Насправді знання про такі властивості УФ-випромінювання зовсім не є новими - воно використовуються вже впродовж десятиліть, наприклад, для дезінфекції питної води. Також ультрафіолетовими лампами здійснюється очищення поверхонь в автомобілях невідкладної медичної допомоги або конвеєрних стрічок на підприємствах. Окрім того, одночасно з поверхнями від мікроорганізмів очищується й повітря.
Під час пандемії коронавірусу SARS-Cov-2, який, зокрема, передається через аерозольні частинки вологи у повітрі, до дезінфекції за допомогою ультрафіолету прикута особлива увага. Крім того, з початком холодної пори року гостро постане питання обеззараження повітря в офісах або у шкільних класних кімнатах.
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Компанії, які виробляють ультрафіолетові лампи, в економічному плані від коронавірусної кризи лише виграли - наприклад, через високий попит на її продукцію нідерландська фірма Signify нині виробляє у вісім разів більше продукції у порівнянні з докоронавірусними часами.
З'явилися на ринку й нові ультрафіолетові лампи, які, наприклад, створюють дезінфекційний шар під стелею - там циркулює й очищується повітря. До цього при використанні світла ультрафіолетових ламп у приміщеннях доводилося усіляко уникати його потрапляння на людину, оскільки воно є шкідливим для здоров'я.
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Перед коронавірусною кризою дезінфекційні системи з ультрафіолетовим світлом використовувалися для очищення повітря насамперед в країнах Азії та Північної Америки. Утім, за словами експерта з систем ультрафіолетового випромінювання компанії Signify Крістіана Ґебеля, в Європі зараз пожвавився пошук безпечного використання цієї технології. Він вказує на те, що з початку пандемії, попри відсутність відповідних рекомендацій від державних органів з охорони здоров'я, в Західній Європі цей ринок також розвивається.
У німецькій Федеральній екологічній службі (UBA) обережно ставляться до використання ультрафіолетових ламп в приміщеннях, де перебувають люди. Керівник комісії у складі UBA, яка опікується питаннями гігієни повітря у приміщеннях, Гайнц-Йорн Моріске (Heinz-Jörn Moriske), нагадує про шкоду, яку становить ультрафіолетове випромінювання для здоров'я людини: "Якщо такі прилади з якихось причин будуть відкриті людьми, які перебувають у кімнаті, а лампи у цей момент досі будуть увімкнені, це може призвести до тяжких опіків шкіри та хімічних опіків очей".
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Хоча виробники ламп й усвідомлюють ризики, але з такими оцінками не погоджуються. "Технологія випробувана. Усі знають, що вона допомагає. Це - лише питання безпечного поводження з технологією", - вважає Крістіан Ґебель з Signify. А таке безпечне використання, за його словами, забезпечується за допомогою професійного монтажу обладнання у приміщеннях. Окрім того, необхідно інформувати про правила поведінки людей, які перебувають в обладнаних такими лампами приміщеннях. Таким чином можна запобігти ситуаціям, коли людина випадково контактуватиме з УФ-випромінюванням.
Гайнц-Йорн Моріске з Федеральної екологічної служби вказує на ще один критичний момент: практично повна відсутність наукових досліджень у цьому напрямку. Хоча Signify нещодавно у співпраці з Бостонським університетом довела, що ультрафіолетове випромінювання за секунди знищує коронавірус на поверхнях.
А от що стосується обеззараження повітря УФ-випромінюванням, то тут дані практично відсутні. Наскільки ефективно воно знищує мікроорганізми, впливає низка факторів: зокрема, те, як часто повітря циркулює перед лампою та наскільки інтенсивним є світло. Наукові дослідження у лабораторіях також ускладнює й те, що циркуляція повітря відрізняється у різних будівлях, у різних кімнатах в одній будівлі та навіть у різних частинах однієї й тієї ж кімнати.
Окрім того, як стверджує Гайнц-Йорн Моріске, не існує досліджень, які б порівнювали ефективність УФ-систем та, наприклад, очищувачів повітря з механічними фільтрами. Тому, наголошує німецький чиновник, очищення повітря за допомогою ультрафіолетових ламп або інших фільтрів має бути винятково додатковим засобом для провітрювання приміщень: "Це не повинно призвести до того, що хтось просто каже: "Мені зараз дуже холодно, я не провітрюю. Я ж маю очищувач повітря і він робить це". Це якраз і є помилковим висновком, якого ми повинні уникнути".
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Крістіан Ґебель з компанії-виробника УФ-ламп Signify, враховуючи масштаб нинішньої проблеми на тлі коронавірусу, волів би бачити більшу відкритість від представників влади. За його словами, навіть у школах та дитячих садках надзвичайно складно уникнути того, щоб у невеликих приміщеннях перебувало одночасно багато людей.
Тому, на його переконання, у таких приміщеннях дезінфекційні системи з УФ-світлом є абсолютно розумною інвестицією. "Якби ви мене зараз запитали, чи погодився б я на те, щоб у дитсадку мого сина висіла УФ-лампа, я би відповів ствердно", - переконує Ґебель.
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