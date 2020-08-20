 Дослідження RKI: де найвищий ризик заразитися коронавірусом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.08.2020

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Європа

Дослідження RKI: де найвищий ризик заразитися коронавірусом

У ФРН знову зростає число хворих на COVID-19. Фахівці Інституту імені Роберта Коха з'ясували, у яких місцях люди найчастіше заражаються вірусом, а де такої небезпеки практично немає.

На вулиці в Кельні, травень 2020 року

Останніми тижнями у країнах Західної Європи знову зростає кількість хворих на COVID-19. Станом на 24 серпня в Німеччині число тих, хто заразився коронавірусною хворобою за весь час епідемії, сягнуло 233 575 осіб. При цьому 22 серпня кількість нових випадків інфікування за добу досягла найвищого рівня з кінця квітня - 2034 осіб. Максимальний добовий приріст випадків інфікування SARS-CoV-2 - понад 6000 - фіксували в Німеччині наприкінці березня та на початку квітня. У цілому за період епідемії у ФРН померли 9272 людини, а понад 200 тисяч - одужали.

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На тлі зростання статистики захворюваності на COVID-19 усе частіше постає питання, як можна захиститися від інфекції і водночас уникнути запровадження повторного локдауну. Фахівці Інституту імені Роберта Коха (RKI) спробували це з'ясувати. 21 серпня RKI опублікував результати дослідження, яке вказує на те, у кого й де найбільше шансів заразитися коронавірусом, а також що потрібно робити, аби цього не сталося.

Як поширюється коронавірус?

За даними RKI, у більшості випадків коронавірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Крім того, COVID-19 активно поширюється повітрям не тільки унаслідок кашлю або нежитю, але і просто внаслідок дихання - так званим аерозольним шляхом.

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Водночас імовірність заразитися вірусом, торкаючись поверхні, на якій він перебуває, - приміром, у супермаркеті - істотно нижча, наголошується в дослідженні. Тож фахівці вважають, що пріоритетним способом боротьби з поширенням коронавірусу, як і раніше, мають залишатися запобіжні заходи - зокрема, соціальне дистанціювання і носіння захисних масок.

Вірусом найчастіше заражаються у родині

Як наголошується в дослідженні, інфекція переважно поширюється в закритих приміщеннях, у яких важко забезпечити соціальну дистанцію. При цьому найчастіше жителі Німеччини заражаються коронавірусом у власних сім'ях. За даними Інституту, хворий член родини в середньому інфікує 3,2 людини - як правило, тих, із ким мешкає під одним дахом.

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На другому місці в переліку осередків спалаху COVID-19 опинилися будинки для людей літнього віку. Хоч ризик поширення інфекції тут значно вищий: один носій вірусу в середньому заражає 19 осіб. Однак на найбільшу небезпеку наражаються люди, які проживають у гуртожитках для біженців: тут один заражений коронавірусом у середньому передає інфекцію 21 людині.

Наскільки небезпечно відвідувати ресторани й готелі?

Тим часом випадки зараження вірусом на свіжому повітрі трапляються набагато рідше. Школи та дитячі садки також не відіграють у поширенні COVID-19 істотної ролі. За даними RKI, у німецьких школах у цілому зафіксовано лише близько 30 осередків інфекції та 150 випадків зараження коронавірусом.

Небезпека заразитися SARS-CoV-2 у ресторанах, готелях і офісах так само невисока, говориться в дослідженні. А що стосується громадського транспорту - приміром, потягів, то визначити рівень ризику практично неможливо, адже вирахувати пасажира, який став початковим джерелом зараження, і відстежити його контакти украй складно, вказують фахівці.

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Тим часом ще одним фактором ризику є необачна поведінка громадян, підкреслюють у RKI. Особливо це стосується молодих людей, у яких нерідко фіксується легкий перебіг хвороби. Представники цієї групи населення часто вважають себе менш схильними до ризику і не усвідомлюють, що можуть заразити інших, пояснюють експерти.

Водночас варто зазначити, що висновки дослідження не є повністю репрезентативними: німецькі фахівці змогли простежити ланцюжки зараження лише у 27 відсотках випадків із понад 230 тисяч зафіксованих у ФРН. У решті випадків виявити початкове джерело інфекції так і не вдалося.

  • Смачна вечеря в тепличних умовах Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Смачна вечеря в тепличних умовах

    Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

  • З думками про море Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    З думками про море

    Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

  • Нові реалії перукарень Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Нові реалії перукарень

    Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

  • Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка! Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У Gaga Café прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!

    Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

  • Сказати так перед 30 машинами Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального так. Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Сказати "так" перед 30 машинами

    Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

  • Цілковита тиша, попри бурхливі оплески Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Цілковита тиша, попри бурхливі оплески

    Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

  • Чорні острівці в офісі Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Чорні острівці в офісі

    Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

  • Соціальне дистанціювання на пероні У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Соціальне дистанціювання на пероні

    У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

  • Односторонній рух також для пішоходів Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Односторонній рух також для пішоходів

    Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

  • Життя у пляшці У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Життя у пляшці

    У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

  • Дверна ручка: перезавантаження Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Дверна ручка: перезавантаження

    Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

  • Третій зайвий Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Третій зайвий

    Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Автор: Штефані Геппнер


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На вулиці в Кельні, травень 2020 року

Де найвищий ризик заразитися коронавірусом?

Німецькі вчені з'ясували, у яких місцях люди найчастіше заражаються вірусом, а де такої загрози практично немає.  

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