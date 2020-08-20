Дослідження RKI: де найвищий ризик заразитися коронавірусом

Останніми тижнями у країнах Західної Європи знову зростає кількість хворих на COVID-19. Станом на 24 серпня в Німеччині число тих, хто заразився коронавірусною хворобою за весь час епідемії, сягнуло 233 575 осіб. При цьому 22 серпня кількість нових випадків інфікування за добу досягла найвищого рівня з кінця квітня - 2034 осіб. Максимальний добовий приріст випадків інфікування SARS-CoV-2 - понад 6000 - фіксували в Німеччині наприкінці березня та на початку квітня. У цілому за період епідемії у ФРН померли 9272 людини, а понад 200 тисяч - одужали.

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На тлі зростання статистики захворюваності на COVID-19 усе частіше постає питання, як можна захиститися від інфекції і водночас уникнути запровадження повторного локдауну. Фахівці Інституту імені Роберта Коха (RKI) спробували це з'ясувати. 21 серпня RKI опублікував результати дослідження, яке вказує на те, у кого й де найбільше шансів заразитися коронавірусом, а також що потрібно робити, аби цього не сталося.

Як поширюється коронавірус?

За даними RKI, у більшості випадків коронавірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Крім того, COVID-19 активно поширюється повітрям не тільки унаслідок кашлю або нежитю, але і просто внаслідок дихання - так званим аерозольним шляхом.

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Водночас імовірність заразитися вірусом, торкаючись поверхні, на якій він перебуває, - приміром, у супермаркеті - істотно нижча, наголошується в дослідженні. Тож фахівці вважають, що пріоритетним способом боротьби з поширенням коронавірусу, як і раніше, мають залишатися запобіжні заходи - зокрема, соціальне дистанціювання і носіння захисних масок.

Вірусом найчастіше заражаються у родині

Як наголошується в дослідженні, інфекція переважно поширюється в закритих приміщеннях, у яких важко забезпечити соціальну дистанцію. При цьому найчастіше жителі Німеччини заражаються коронавірусом у власних сім'ях. За даними Інституту, хворий член родини в середньому інфікує 3,2 людини - як правило, тих, із ким мешкає під одним дахом.

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На другому місці в переліку осередків спалаху COVID-19 опинилися будинки для людей літнього віку. Хоч ризик поширення інфекції тут значно вищий: один носій вірусу в середньому заражає 19 осіб. Однак на найбільшу небезпеку наражаються люди, які проживають у гуртожитках для біженців: тут один заражений коронавірусом у середньому передає інфекцію 21 людині.

Наскільки небезпечно відвідувати ресторани й готелі?

Тим часом випадки зараження вірусом на свіжому повітрі трапляються набагато рідше. Школи та дитячі садки також не відіграють у поширенні COVID-19 істотної ролі. За даними RKI, у німецьких школах у цілому зафіксовано лише близько 30 осередків інфекції та 150 випадків зараження коронавірусом.

Небезпека заразитися SARS-CoV-2 у ресторанах, готелях і офісах так само невисока, говориться в дослідженні. А що стосується громадського транспорту - приміром, потягів, то визначити рівень ризику практично неможливо, адже вирахувати пасажира, який став початковим джерелом зараження, і відстежити його контакти украй складно, вказують фахівці.

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Тим часом ще одним фактором ризику є необачна поведінка громадян, підкреслюють у RKI. Особливо це стосується молодих людей, у яких нерідко фіксується легкий перебіг хвороби. Представники цієї групи населення часто вважають себе менш схильними до ризику і не усвідомлюють, що можуть заразити інших, пояснюють експерти.

Водночас варто зазначити, що висновки дослідження не є повністю репрезентативними: німецькі фахівці змогли простежити ланцюжки зараження лише у 27 відсотках випадків із понад 230 тисяч зафіксованих у ФРН. У решті випадків виявити початкове джерело інфекції так і не вдалося.