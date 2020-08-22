 Нове дослідження: хворі на COVID-19 є заразними раніше, ніж вважали | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 23.08.2020

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Світ

Нове дослідження: хворі на COVID-19 є заразними раніше, ніж вважали

Цілком ймовірно, що інфіковані коронавірусом люди, які ще не мають жодних симптомів COVID-19, можуть бути заразними набагато раніше, ніж вважалося раніше. Такого висновку дійшли швейцарські вчені.

Ще до появи симптомів хворий на коронавірус становить небезпеку для оточуючих

Ще до появи симптомів хворий на коронавірус становить небезпеку для оточуючих

Дотепер вважалося, що інфіковані коронавірусом люди стають заразними за один-два дні до того, як у них почнуть проявлятися перші симптоми захворювання. Така ж оцінка, зокрема, міститься й у інформації стосовно COVID-19 на сайті німецького Інституту Роберта Коха (RKI).

Цілком ймовірно, що ці терміни тепер доведеться переглянути. Науковці Федеральної вищої технічної школи Цюріха (ETH) у Швейцарії ще на початку серпня оприлюднили у медичному журналі Swiss Medical Weekly власне дослідження, висновком якого є той, що інфіковані коронавірусом люди починають становити небезпеку для оточуючих набагато раніше.

Помилка вчених з Гонконгу?

Раніше єдине такого роду дослідження було проведене науковцями Університету Гонконгу у квітні цього року. Тоді вчені встановили, що заразними хворі на COVID-19 починали ставати за один-два дні до появи перших симптомів, і що найбільший ризик заразити інших був незадовго до початку хвороби.

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Але швейцарські вчені дійшли інших висновків. Вони встановили, що передача вірусу у цей період відбулася лише у 61 відсотку випадків. Це означає, що людина починає передавати вірус іншим набагато раніше, ніж за два дні до появи симптомів. "Якщо потрібно встановити 90 відсотків заражень, які відбулися до появи симптомів, тоді необхідно відстежити контакти, що людина мала за чотири дні до цього", - пояснює один з авторів дослідження Петер Ашкрофт (Peter Ashcroft) у коментарі виданню Neue Zürcher Zeitung. "Проведений нами аналіз показав, що інфіковані можуть передавати вірус за п'ять-шість днів до початку хвороби", - продовжує вчений.

Наслідки для боротьби з пандемією

Ці висновки можуть мати наслідки для пандемії коронавірусу. Адже досі контактною особою вважалася та людина, яка контактувала з хворим за два дні або менше до того, як у неї проявилися симптоми. Тепер, ймовірно, необхідно буде відстежувати усі контакти хворого за набагато триваліший період, що буде неабияким викликом як для осіб, яких це стосується, так і для усіх сервісів для відстеження ланцюгів зараження вірусом.

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До того ж, якщо органи охорони здоров'я різних країн врахують ці нові дані, тоді різко зросте кількість осіб, що мали контакти з хворими у небезпечний для зараження період, що, відповідно, збільшить кількість осіб, які муситимуть перебувати у самоізоляції. Виходом із ситуації для них може бути проходження тестування на коронавірус - у тому випадку, якщо результат буде негативним.

Утім, в німецькому Інституті Роберта Коха поки що не поспішають змінювати усталені на даний час підходи, стверджуючи, що це слід робити обережно. В установі вказують на те, що, для прикладу, дуже рідко описується, що конкретно можна вважати "початком симптомів", повідомляє видання BR24. Захворюванню за "класичною" схемою можуть передувати легкі симптоми, й тому у такому дослідженні день початку прояву симптомів COVID-19 міг систематично, або навпаки, несистематично встановлюватися занадто пізно. У такому разі відбувається переоцінювання тривалості фази, яка передує початку прояву симптомів, наголосили в RKI.

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