 ВООЗ застерігає від лікування коронавірусу плазмою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

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Новини

ВООЗ застерігає від лікування коронавірусу плазмою

Після того, як у США дозволили використовувати плазму крові для лікування пацієнтів з COVID-19, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала цей метод експериментальним.

ВООЗ вважає метод лікування коронавірусу плазмою експериментальним

ВООЗ вважає метод лікування коронавірусу плазмою експериментальним

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає від використання плазми крові людей, які вилікувалися від коронавірусної хвороби, для лікування хворих на COVID-19. Цей метод досі вважається "експериментальним'', а попередні результати є "недоказовими", заявила ВООЗ у понеділок, 24 серпня, після того, як цей метод лікування схвалили в США.

Лікування пацієнтів плазмою тих людей, які вже одужали від певної хвороби, широко використовувалось в минулому столітті з різним рівнем успішності, заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан, передає агенція AP. Втім, організація досі вважає цей метод експериментальним і необхідно продовжити його дослідження. Вона додала, що таке лікування важко стандартизувати, оскільки люди виробляють різний рівень антитіл і плазму необхідно збирати індивідуально.

Представниця ВООЗ наголосила, що дослідження щодо використання плазми для лікування коронавірусу були невеликими і мають "низькоякісні докази''. За її словами, країни можуть дозволяти використання цього методу, якщо вважають, що користь від нього перевищує ризики, але зазвичай це робиться, "коли ви чекаєте на остаточні докази''.

Старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Айлворд додав, що лікування за допомогою плазми може мати численні побічні ефекти - від легкої лихоманки і ознобу до важчих наслідків.

Як повідомлялось, управління з контролю за харчовими продуктами та ліками США (FDA) дозволило використовувати плазму крові для лікування пацієнтів з COVID-19. Водночас FDA зауважило, що використання плазми "ще не є новим стандартом догляду, заснованим на наявних доказах". Президент США Дональд Трампа назвав рішення FDA "історичним проривом" у боротьбі з хворобою.

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