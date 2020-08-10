У США дозволили використання плазми крові в лікуванні хворих на COVID-19

Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками США (FDA) в неділю, 23 серпня, дозволило використовувати плазму крові для лікування пацієнтів з COVID-19.

У заяві FDA йдеться про те, що використання плазми може бути ефективним заходом у лікуванні COVID-19, адже "відомі та потенційні переваги плазми перевищують відомі та потенційні ризики", повідомляє агентство dpa. Водночас FDA в заяві зауважує, що використання плазми "ще не є новим стандартом догляду, заснованим на наявних доказах."

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Плазма крові у людей, які вилікувалися від коронавірусної хвороби COVID-19, насичена антитілами до цього патогену. Вона вже використовувалася в лікуванні понад 70 тисяч людей у США. У той час як дослідження лікування плазмою проводяться по всьому світу, переконливих доказів ефективності такого лікування ще не наведено.

Трамп назвав це рішення "історичним проривом"

Коментуючи виданий FDA дозвіл, президент США Дональд Трампа назвав це рішення "історичним проривом" у боротьбі з хворобою. Раніше Трамп робив заяви, у яких припускав, що FDA свідомо затягують з видачею дозволу, щоб зменшити його шанси на переобрання на президентських виборах.

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У свою чергу, критики Трампа звинуватили його в надмірному тиску на FDA з метою за будь-яку ціну отримати позитивні новини напередодні з'їзду республіканців.