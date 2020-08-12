У ФРН найвищий з квітня рівень інфікування коронавірусом - понад 2 тисячі

У Німеччині за минулу добу коронавірус виявлений у 2034 людей, повідомив Інститут імені Роберта Коха у суботу, 22 серпня. Це найвищий показник інфікування з кінця квітня. Максимальний добовий приріст випадків SARS-CoV-2 - понад шість тисяч - був зафіксований у країні наприкінці березня - на початку квітня.

Особливо багато нових заражень фіксується в західних і південних землях країни, а також у Берліні. За останніми даними, в Німеччині від початку пандемії коронавірусом заразилися вже 232082 людини, одужали - 206,6 тисячі. Від наслідків коронавірусної інфекції померли 9267 осіб.

Тенденція зростання нових випадків коронавірусу

Кількість нових випадків SARS-CoV-2 в останні тижні помітно збільшується і в інших європейських країнах. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом по всьому світу інфікувались 22,9 мільйона людей.

Експерти вважають, що зростання числа заражених, ймовірно, могло бути викликано поверненням з відпусток великого числа людей, а також проведенням великих вечірок. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) знову висловилася проти подальшого послаблення коронавірусних обмежень. Своєю чергою, міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) закликав повністю скасувати в Німеччині майбутній карнавальний сезон.