Відкриття шкіл на тлі пандемії: як це робитимуть у Німеччині

Під кінець літніх канікул у багатьох країнах зростає число інфікованих коронавірусом. Німеччина тут не виняток. Попри це дитячі садки, школи та інші освітні заклади відкриваються і починають працювати в нормальному режимі - не лише з метою розвантажити батьків, але й передусім на благо дітей.

Утім, уявлення різних фахівців - вірусологів, медиків, представників бізнесу, політиків, учителів та батьків - про те, як має виглядати робота дитсадків і шкіл на тлі пандемії COVID-19, суттєво різняться.

Тож за останні місяці так і не вдалось встановити єдині правила відновлення роботи освітніх закладів - ані в Європі, ані в Німеччині, де приписи відрізняються у різних федеральних землях, а іноді навіть у різних школах того самого міста.

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Обов'язкове носіння масок, дотримання дистанції, правила гігієни та сталі навчальні групи - усе це покликане мінімізувати ризик зараження. Щодо цих заходів існує консенсус, але як саме реалізовувати ці принципи на ділі - єдиного бачення поки що немає.

Звичайний режим

У всіх німецьких федеральних землях після літніх канікул мають відкритися дитячі садки, школи та інші заклади освіти. У школах навчання здебільшого знову має бути очним. Повинні бути знайдені прагматичні концепції, які мінімізують ризик зараження та запобігають повсюдному закриттю шкіл.

Гарантувати дотримання мінімальної дистанції в школах буде важко

"Звичайний режим", згідно з рішенням профільних міністрів німецьких федеральних земель, має бути організований "з огляду на специфічні умови на місцях" - тобто приписи та правила кожна з 16-ти земель ФРН має розробляти самостійно.

Правила гігієни

Школи мають розробити широку концепцію гігієни. Мають бути надані дезінфекційні засоби, санвузли мають постійно митися, а класні приміщення - провітрюватися.

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Те, що звучить як саме собою зрозуміле, часто виглядає по-іншому. У багатьох школах не вистачає місця для того, щоб забезпечити дистанцію між школярами - багато класних приміщень настільки малі або класи настільки великі, що дотримуватися правил дистанції майже неможливо. Крім того, багато класних приміщень не мають навіть працюючих раковин, численні санвузли в жахливому стані, багато вікон не відчиняються з міркувань безпеки, відповідальним за школи громадам не вистачає грошей, аби проводити планові ремонти.

Обов'язкові маски

Деякі німецькі землі хочуть запровадити обов'язкове носіння масок у школах. Утім, правила щодо того, хто саме і де має їх носити, різняться.

У багатьох німецьких школах санвузли в жахливому стані

Багато земель приписують маски лише у коридорах чи приміщеннях для відпочинку, але не під час уроку. Крім того, у початкових класах мають діяти винятки з правил, адже маленькі діти не можуть правильно носити маски та й вони взагалі рідше захворюють на COVID-19.

Інші землі, як-то найбільш густонаселена земля Німеччини Північний Рейн-Вестфалія, наполягають на обов'язковому носінні масок у всіх школах. Причому, не лише у будівлях та на всій території школи, але й під час занять. Обов'язок носити маски стосується учнів та вчителів, якщо не можна досягти дотримання рекомендованої мінімальної дистанції у півтора метра.

Сталі групи

За можливості заняття мають відбуватися у сталих навчальних групах за участі того самого викладача, а змішування груп мають уникати. Таким чином хочуть обмежити ризик інфікування, а у випадку інфекції - ізолювати якомога менше людей. Мета - за допомогою визначення інфекційних кластерів та переривання ланцюгів зараження уникнути широкого локдауну.

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Що звучить логічно, ставить школи перед неабиякими викликами, адже, приміром, старші класи в Німеччині зазвичай навчаються курсами, а не окремими класами. Школам не вистачає приміщень та вчителів, аби організувати очні заняття з малою кількістю учнів.

Маски всюди чи лише в коридорах?

Учителі та батьки критично сприймають заплановані заходи повернення до "звичного режиму". Вони наполягають на поєднанні очних та дистанційних занять. Водночас вони так само бачать багато недоліків у нинішній підготовці багатьох шкіл, учнів та вчителів до проведення онлайн-навчання.

Тести на коронавірус

У багатьох федеральних землях учителям перед початком навчального року хочуть запропонувати пройти добровільний і безкоштовний тест на коронавірус. На думку Спілки вірусологів, проводити тести потрібно і після цього - через якомога коротші проміжки часу.

Так само і учням, які мають симптоми захворювання дихальних шляхів, вірусологи радять одразу ж робити тест на коронавірус, аби якомога раніше розпізнавати інфекційні кластери.

Достатьо приміщень є далеко не у всіх німецьких школах

Якщо до кінця календарного року через повернення до звичайного режиму навчання відбуватиметься критичне підвищення рівня захворюваності, вірусологи радять подовжити Різдвяні канікули, тим більше що "на Різдво через пов'язані з вихідними поїздки та родинні святкування, ймовірно, може відбутися додаткове збільшення інфекційних ризиків".