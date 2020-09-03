Нові дослідження: діти без симптомів можуть тижнями бути носіями коронавірусу

Із завершенням літніх канікул у багатьох країнах, зокрема і в Німеччині, зростає кількість нових інфікувань вірусом SARS-CoV-2. Попри це, раніше закриті на карантин дитсадки, школи і заклади освіти знову запрацювали - не лише для того, щоб розвантажити батьків, які працюють, а насамперед на благо самих дітей.

Тим часом з'явилися результати досліджень, присвячених ролі, яку під час пандемії коронавірусу відіграють діти. Ці дослідження можуть лише підживити запеклі дебати довкола ризику зараження вірусом у школах і дитсадках.

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Зокрема, лікарі Національної дитячої лікарні у Вашингтоні вважають, що інфіковані діти, навіть не маючи жодних симптомів COVID-19, можуть тижнями переносити коронавірус SARS-CoV-2. Ще раніше дослідники з Бостона змогли довести, що діти й молодь, яких вони обстежували, продемонстрували на диво високе вірусне навантаження.

Діти без симптомів можуть бути заразними протягом тижнів?

У статті, опублікованій у медичному виданні JAMA Pediatrics 28 серпня, лікарки Національної дитячої лікарні у Вашингтоні Роберта Л. Дебіасі та Меган Ділейні посилаються на дослідження групи південнокорейських вчених. У ході цього дослідження вивчено дані 91-ї дитини, які перебували під медичним наглядом у 22-х лікарнях по всій Південній Кореї. "На відміну від підходів американської системи охорони здоров'я, той, хто показав позитивний результат тестування на COVID-19, залишався у лікарні, допоки не здолав інфекцію, навіть тоді, коли пацієнт не мав жодних симптомів", - пояснює докторка Дебіасі.

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Як встановили південнокорейські дослідники, близько 22 відсотків дітей не проявляли жодних симптомів протягом усієї хвороби, у 20 відсотків їх не було спочатку, але потім вони проявилися, і у решти 58 відсотків дітей симптоми мали місце вже на час першого тестування. Дуже відрізняються також дані щодо тривалості симптомів - від трьох днів до трьох тижнів. П'ята частина безсимптомних пацієнтів і близько половини пацієнтів з симптомами навіть через три тижні після виявлення вірусу SARS-CoV-2 були його носіями - що, утім, напряму не свідчить про їхню здатність інфікувати інших на той момент.

Аналізуючи дані дослідження, американські лікарки Дебіасі та Ділейні наголосили, що, як і раніше, залишається ще дуже багато відкритих питань стосовно ролі дітей і молоді у цій пандемії COVID-19. На їхню думку, те, що велика частка дітей можуть переносити вірус безсимптомно, може відігравати важливу епідеміологічну роль у потенційному поширенні інфекції, а також у створенні так званого колективного імунітету.

Найбільше вірусне навантаження - в найменших дітей?

Натомість група американських дослідників встановила на подив велике вірусне навантаження насамперед у дітей. Вони вивчали аналізи майже двох сотень дітей у віці від народження до 22 років. З'ясувалося, що найвищим вірусне навантаження у носоглотці дітей було у перші два дні після появи симптомів, при цьому це навантаження було значно вищим, ніж у дорослих людей, яких лікували у відділеннях інтенсивної терапії з важким перебігом хвороби.

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Згідно з цим дослідженням, опублікованим у медичному журналі The Journal of Pediatrics 19 серпня, маленькі діти мали значно меншу, порівняно з підлітками й дорослими, кількість рецепторів ACE-2, за допомогою яких вірус SARS-CoV-2 потрапляє до людських клітин.

Дослідники відзначають, що діти можуть бути потенційним джерелом поширення інфекції під час пандемії, попри відсутність симптомів або їхню легку форму.

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