Нові дослідження: діти без симптомів можуть тижнями бути носіями коронавірусу
Нові дослідження засвідчили, що вірусне навантаження у дітей та підлітків є надзвичайно високим і вони можуть тривалий час бути носіями вірусу, самі цього не помічаючи.
Дослідники вказують на суттєву роль, яку відіграють діти у пандемії коронавірусу
Із завершенням літніх канікул у багатьох країнах, зокрема і в Німеччині, зростає кількість нових інфікувань вірусом SARS-CoV-2. Попри це, раніше закриті на карантин дитсадки, школи і заклади освіти знову запрацювали - не лише для того, щоб розвантажити батьків, які працюють, а насамперед на благо самих дітей.
Тим часом з'явилися результати досліджень, присвячених ролі, яку під час пандемії коронавірусу відіграють діти. Ці дослідження можуть лише підживити запеклі дебати довкола ризику зараження вірусом у школах і дитсадках.
Зокрема, лікарі Національної дитячої лікарні у Вашингтоні вважають, що інфіковані діти, навіть не маючи жодних симптомів COVID-19, можуть тижнями переносити коронавірус SARS-CoV-2. Ще раніше дослідники з Бостона змогли довести, що діти й молодь, яких вони обстежували, продемонстрували на диво високе вірусне навантаження.
Діти без симптомів можуть бути заразними протягом тижнів?
У статті, опублікованій у медичному виданні JAMA Pediatrics 28 серпня, лікарки Національної дитячої лікарні у Вашингтоні Роберта Л. Дебіасі та Меган Ділейні посилаються на дослідження групи південнокорейських вчених. У ході цього дослідження вивчено дані 91-ї дитини, які перебували під медичним наглядом у 22-х лікарнях по всій Південній Кореї. "На відміну від підходів американської системи охорони здоров'я, той, хто показав позитивний результат тестування на COVID-19, залишався у лікарні, допоки не здолав інфекцію, навіть тоді, коли пацієнт не мав жодних симптомів", - пояснює докторка Дебіасі.
Як встановили південнокорейські дослідники, близько 22 відсотків дітей не проявляли жодних симптомів протягом усієї хвороби, у 20 відсотків їх не було спочатку, але потім вони проявилися, і у решти 58 відсотків дітей симптоми мали місце вже на час першого тестування. Дуже відрізняються також дані щодо тривалості симптомів - від трьох днів до трьох тижнів. П'ята частина безсимптомних пацієнтів і близько половини пацієнтів з симптомами навіть через три тижні після виявлення вірусу SARS-CoV-2 були його носіями - що, утім, напряму не свідчить про їхню здатність інфікувати інших на той момент.
Аналізуючи дані дослідження, американські лікарки Дебіасі та Ділейні наголосили, що, як і раніше, залишається ще дуже багато відкритих питань стосовно ролі дітей і молоді у цій пандемії COVID-19. На їхню думку, те, що велика частка дітей можуть переносити вірус безсимптомно, може відігравати важливу епідеміологічну роль у потенційному поширенні інфекції, а також у створенні так званого колективного імунітету.
Найбільше вірусне навантаження - в найменших дітей?
Натомість група американських дослідників встановила на подив велике вірусне навантаження насамперед у дітей. Вони вивчали аналізи майже двох сотень дітей у віці від народження до 22 років. З'ясувалося, що найвищим вірусне навантаження у носоглотці дітей було у перші два дні після появи симптомів, при цьому це навантаження було значно вищим, ніж у дорослих людей, яких лікували у відділеннях інтенсивної терапії з важким перебігом хвороби.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Таїланд: навчання у пластиковій коробці
Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин
Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Швеція: особливий шлях також і в школах
Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції
Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Палестина: відновлення навчання після довгої паузи
У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні
У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Індія: уроки через гучномовець
Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки
Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
США: учням теж вимірюють температуру
У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Бразилія: обійми для боротьби зі смутком
Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.