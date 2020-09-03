 Нові дослідження: діти без симптомів можуть тижнями бути носіями коронавірусу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.09.2020

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Європа

Нові дослідження: діти без симптомів можуть тижнями бути носіями коронавірусу

Нові дослідження засвідчили, що вірусне навантаження у дітей та підлітків є надзвичайно високим і вони можуть тривалий час бути носіями вірусу, самі цього не помічаючи.

Дослідники вказують на суттєву роль, яку відіграють діти у пандемії коронавірусу

Дослідники вказують на суттєву роль, яку відіграють діти у пандемії коронавірусу

Із завершенням літніх канікул у багатьох країнах, зокрема і в Німеччині, зростає кількість нових інфікувань вірусом SARS-CoV-2. Попри це, раніше закриті на карантин дитсадки, школи і заклади освіти знову запрацювали - не лише для того, щоб розвантажити батьків, які працюють, а насамперед на благо самих дітей. 

Тим часом з'явилися результати досліджень, присвячених ролі, яку під час пандемії коронавірусу відіграють діти. Ці дослідження можуть лише підживити запеклі дебати довкола ризику зараження вірусом у школах і дитсадках.

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Зокрема, лікарі Національної дитячої лікарні у Вашингтоні вважають, що інфіковані діти, навіть не маючи жодних симптомів COVID-19, можуть тижнями переносити коронавірус SARS-CoV-2. Ще раніше дослідники з Бостона змогли довести, що діти й молодь, яких вони обстежували, продемонстрували на диво високе вірусне навантаження.

Діти без симптомів можуть бути заразними протягом тижнів?

У статті, опублікованій у медичному виданні JAMA Pediatrics 28 серпня, лікарки Національної дитячої лікарні у Вашингтоні Роберта Л. Дебіасі та Меган Ділейні посилаються на дослідження групи південнокорейських вчених. У ході цього дослідження вивчено дані 91-ї дитини, які перебували під медичним наглядом у 22-х лікарнях по всій Південній Кореї. "На відміну від підходів американської системи охорони здоров'я, той, хто показав позитивний результат тестування на COVID-19, залишався у лікарні, допоки не здолав інфекцію, навіть тоді, коли пацієнт не мав жодних симптомів", - пояснює докторка Дебіасі.

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Як встановили південнокорейські дослідники, близько 22 відсотків дітей не проявляли жодних симптомів протягом усієї хвороби, у 20 відсотків їх не було спочатку, але потім вони проявилися, і у решти 58 відсотків дітей симптоми мали місце вже на час першого тестування. Дуже відрізняються також дані щодо тривалості симптомів - від трьох днів до трьох тижнів. П'ята частина безсимптомних пацієнтів і близько половини пацієнтів з симптомами навіть через три тижні після виявлення вірусу SARS-CoV-2 були його носіями - що, утім, напряму не свідчить про їхню здатність інфікувати інших на той момент.

Аналізуючи дані дослідження, американські лікарки Дебіасі та Ділейні наголосили, що, як і раніше, залишається ще дуже багато відкритих питань стосовно ролі дітей і молоді у цій пандемії COVID-19. На їхню думку, те, що велика частка дітей можуть переносити вірус безсимптомно, може відігравати важливу епідеміологічну роль у потенційному поширенні інфекції, а також у створенні так званого колективного імунітету. 

Найбільше вірусне навантаження - в найменших дітей?

Натомість група американських дослідників встановила на подив велике вірусне навантаження насамперед у дітей. Вони вивчали аналізи майже двох сотень дітей у віці від народження до 22 років. З'ясувалося, що найвищим вірусне навантаження у носоглотці дітей було у перші два дні після появи симптомів, при цьому це навантаження було значно вищим, ніж у дорослих людей, яких лікували у відділеннях інтенсивної терапії з важким перебігом хвороби.

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Згідно з цим дослідженням, опублікованим у медичному журналі The Journal of Pediatrics 19 серпня, маленькі діти мали значно меншу, порівняно з підлітками й дорослими, кількість рецепторів ACE-2, за допомогою яких вірус SARS-CoV-2 потрапляє до людських клітин.

Дослідники відзначають, що діти можуть бути потенційним джерелом поширення інфекції під час пандемії, попри відсутність симптомів або їхню легку форму.

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  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

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  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

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  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

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  • Навчання в Німеччині під час пандемії

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    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


DW.COM

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Докладно

Дослідники вказують на суттєву роль, яку відіграють діти у пандемії коронавірусу

Діти без симптомів можуть тижнями бути носіями коронавірусу?

Нові дослідження засвідчили, що вірусне навантаження у дітей та підлітків є надзвичайно високим.  

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