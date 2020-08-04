Електронні сигарети підвищують ризик захворіти на COVID-19

Підлітки та дорослі, які регулярно споживають електронні сигарети, суттєво частіше захворюють на COVID-19, а перебіг хвороби у них значно тяжчий, ніж в однолітків, які не курять. Уперше цю тезу вдалося підтвердити на основі порівняння даних. Зробила це команда медиків на чолі з професоркою педіатрії Бонні Халперн-Фелшер з Стенфордської медичної школи. Результати дослідження опубліковані у фаховому журналі Journal of Adolescent Health 11 серпня.

Уп'ятеро вища ймовірність симптомів COVID-19

Дослідження показало, що серед тих, хто мав позитивний результат тесту на коронавірус, користувачі електронних сигарет зустрічалися уп'ятеро частіше, ніж у середньому інші групи населення.

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Утім, це не означає, що ризик заразитися для користувачів електронних сигарет вищий, ніж у інших. Але якщо такий електронний курець уже заразився, то в нього з уп'ятеро вищою ймовірністю розвинуться такі симптоми, як кашель, висока температура, втома чи проблеми з диханням. Адже той, в кого немає симптомів, зазвичай не йде до лікаря, аби зробити тест.

Уже пошкоджені легені

Серед тих, хто протягом останніх 30 днів перед тестом на коронавірус вживав як звичайні, так і електронні сигарети, ймовірність захворіти виявилася ще на 6,8 відсотка вищою. Натомість щодо тих, хто курить виключно звичайні сигарети, дослідження даних немає, адже майже всі курці вживають ще й електронні сигарети. Таким чином, це дослідження спростовує тезу про те, що куріння може знижувати ризик заразитися коронавірусом.

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"Підлітки й молодь мають знати, що той, хто курить електронні сигарети, збільшує ризик захворіти на COVID-19. Адже це (вживання електронних сигарет. - Ред.) пошкоджує легені", - кажуть автори дослідження.

Вплив звичайного куріння на розвиток COVID-19 науковці не дослідили

Вони застерігають молодь від оманливої безпеки: "Багато хто думає, що їхній вік захищає їх від симптомів COVID-19. Але дані демонструють: вейперів це не стосується. Ризик не просто дещо підвищується, а підвищується дійсно сильно!"

Понад 4000 учасників зі всіх США

Дослідники проаналізували дані 4351 учасника віком від 13 до 24 років із усіх регіонів США. Вибірка включала порівну користувачів електронних сигарет і некурців. Група відображала структуру населення США і з огляду на вік та етнічне походження.

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Учасників спитали, чи мали вони симптоми COVID-19, чи проходили тест та чи отримали позитивний результат.

Педіатри за допомогою дослідження хочуть не лише застерегти підлітків та молодь, які вживають електронні сигарети. Вони закликають органи охорони здоров'я до дій щодо кращої регуляції доступу до вейп-продукції.