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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боротьба з курінням".
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У ЄС збільшують "страхітливі" написи й картинки на пачках цигарок, а в окремих країнах з упаковок навіть зникають логотипи торговельних марок. Хто і як у світі намагається зменшити кількість курців – у матеріалі DW.