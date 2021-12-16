Боротьба з курінням

Електронні сигарети: менше зло?

Куріння вже не в тренді, йому на зміну прийшов вейпінг - вдихання пари е-сигарети. Як перше, так і друге шкодить здоров'ю. Однак прибічники вейпінгу вказують на позитивні ефекти порівняно з тютюнокурінням. Чи так це?