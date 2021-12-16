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Боротьба з курінням

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боротьба з курінням".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних і заборонила курити їх у громадських місцях

Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних і заборонила курити їх у громадських місцях 16.12.2021

Депутати заборонили рекламу і продаж неповнолітнім електронних пристроїв для куріння. Щоправда заборона вступить в силу лише через півтора року.
В Іспанії обмежують куріння, аби стримати поширення COVID-19

В Іспанії обмежують куріння, аби стримати поширення COVID-19 13.08.2020

Для боротьби з поширенням коронавірусу в іспанському регіоні Галісія обмежують куріння. Про це думають і в інших регіонах країни.
У США заборонять низку ароматичних домішок для електронних сигарет

У США заборонять низку ароматичних домішок для електронних сигарет 03.01.2020

У США планують заборонити продаж популярних у молоді наповнювачів для е-сигарет із запахом м'яти та фруктів.
Електронні сигарети: менше зло?

Електронні сигарети: менше зло? 31.05.2019

Куріння вже не в тренді, йому на зміну прийшов вейпінг - вдихання пари е-сигарети. Як перше, так і друге шкодить здоров'ю. Однак прибічники вейпінгу вказують на позитивні ефекти порівняно з тютюнокурінням. Чи так це?

Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива? (02.02.2018) 02.02.2018

У Німеччині кількість курців постійно скорочується. Однак не всі можуть одразу зав'язати з тютюном, тож обирають електронні цигарки як альтернативу. Та чи справді вони такі безпечні, як здається?
Цигарки по 700 гривень та мертві ембріони: як у різних країнах борються з курінням

Цигарки по 700 гривень та мертві ембріони: як у різних країнах борються з курінням 17.05.2016

У ЄС збільшують "страхітливі" написи й картинки на пачках цигарок, а в окремих країнах з упаковок навіть зникають логотипи торговельних марок. Хто і як у світі намагається зменшити кількість курців – у матеріалі DW.
Боротьба з курінням у Німеччині: суперечка, якій 500 років

Боротьба з курінням у Німеччині: суперечка, якій 500 років 11.07.2010

Після того, як мешканці Баварії на референдумі виступили за широку заборону паління, ця тема знову в усіх на вустах. Історія боротьби з тютюном нараховує понад пів тисячоліття.