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Історія
На цій сторінці зібрані матеріали на історичну тематику, опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Дозвіл Києва на ексгумацію на Волині: погляд з Варшави
Дозвіл Києва на ексгумацію на Волині: погляд з Варшави
Про те, як у Варшаві сприймають домовленості з Україною, DW розпитала польського історика Лукаша Адамського.
Історія
29.11.2024
29 листопада 2024 р.
Історик: Путін використовує культуру як камуфляж для агресії
Історик: Путін використовує культуру як камуфляж для агресії
На думку німецького історика Карла Шлеґеля, російську класику неможливо слухати, не чуючи "водночас звук ракет".
Історія
28.11.2024
28 листопада 2024 р.
Мемуари Меркель: 736 сторінок про НДР, Україну та Путіна
Мемуари Меркель: 736 сторінок про НДР, Україну та Путіна
Представляючи свої мемуари в Берліні, Анґела Меркель багато уваги присвятила Україні та російській війні.
Політика
27.11.2024
27 листопада 2024 р.
Спогади 100-річної українки, що пережила Голодомор
Спогади 100-річної українки, що пережила Голодомор
DW поговорила зі 100-річною українкою, яка пережила Голодомор 1932-1933 років у селі на Черкащині.
Історія
23.11.2024
23 листопада 2024 р.
"Третина села вимерла": спогади очевидиці Голодомору
"Третина села вимерла": спогади очевидиці Голодомору
100-річна Євдокія Шевченко пережила Голодомор, хоча третина її села вимерла. Нині вона мріє дожити до перемоги України.
Суспільство
22.11.2024
22 листопада 2024 р.
20:48 хв.
"Це спадщина батька": історія сина героя Небесної сотні
"Це спадщина батька": історія сина героя Небесної сотні
Даниїл, син героя Небесної сотні Олександра Щербанюка, втратив батька, коли йому було 14. Нині хлопець долучився до ЗСУ.
Політика
21.11.2024
21 листопада 2024 р.
08:11 хв.
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15 жовтня 2024 р.
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У будинку під Бонном перший канцлер нової Німеччини Конрад Аденауер прожив останні 30 років свого життя.
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Як древні германці разом з римлянами наслідили на Львівщині
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16 вересня 2024 р.
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85 років тому було укладено "пакт Гітлера-Сталіна", який розколов Європу. І розколота вона досі. Хто в цьому винен?
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26.07.2024
26 липня 2024 р.
06:58 хв.
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