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Історія

На цій сторінці зібрані матеріали на історичну тематику, опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

"Марш пам'яті" у Варшаві до роковин Волинської трагедії (архівне фото)

Дозвіл Києва на ексгумацію на Волині: погляд з Варшави

Дозвіл Києва на ексгумацію на Волині: погляд з Варшави

Про те, як у Варшаві сприймають домовленості з Україною, DW розпитала польського історика Лукаша Адамського.
Історія29 листопада 2024 р.
Карл Шлеґель під час вручення премії імені Ґерди Генкель

Історик: Путін використовує культуру як камуфляж для агресії

Історик: Путін використовує культуру як камуфляж для агресії

На думку німецького історика Карла Шлеґеля, російську класику неможливо слухати, не чуючи "водночас звук ракет".
Історія28 листопада 2024 р.
Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель, Берлін, 26 листопада 2024 року

Мемуари Меркель: 736 сторінок про НДР, Україну та Путіна

Мемуари Меркель: 736 сторінок про НДР, Україну та Путіна

Представляючи свої мемуари в Берліні, Анґела Меркель багато уваги присвятила Україні та російській війні.
Політика27 листопада 2024 р.
Очевидиця Голодомору Євдокія Шевченко

Спогади 100-річної українки, що пережила Голодомор

Спогади 100-річної українки, що пережила Голодомор

DW поговорила зі 100-річною українкою, яка пережила Голодомор 1932-1933 років у селі на Черкащині.
Історія23 листопада 2024 р.
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"Третина села вимерла": спогади очевидиці Голодомору

"Третина села вимерла": спогади очевидиці Голодомору

100-річна Євдокія Шевченко пережила Голодомор, хоча третина її села вимерла. Нині вона мріє дожити до перемоги України.
Суспільство22 листопада 2024 р.20:48 хв.
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"Це спадщина батька": історія сина героя Небесної сотні

"Це спадщина батька": історія сина героя Небесної сотні

Даниїл, син героя Небесної сотні Олександра Щербанюка, втратив батька, коли йому було 14. Нині хлопець долучився до ЗСУ.
Політика21 листопада 2024 р.08:11 хв.
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Історія 97-річної бабусі, яка пішки вийшла з окупації РФ

97-річна Лідія Степанівна пішки пройшла 10 км під обстрілами з свого рідного селища Очеретине на Донеччині. Репортаж DW.
Суспільство15 жовтня 2024 р.10:35 хв.
Конрад Аденауер у Рендорфі

Конрад Аденауер: як жив батько нової Німеччини

У будинку під Бонном перший канцлер нової Німеччини Конрад Аденауер прожив останні 30 років свого життя.
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Як древні германці разом з римлянами наслідили на Львівщині

У Штутгарті відкрилася виставка, присвячена історії Баден-Вюртембергу, у межах експозиції є й артефакти з України.
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Виставка "Розкол у Європі. Наслідки пакту Гітлера-Сталіна" у Музеї Берлін-Карлсгорст

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85 років тому було укладено "пакт Гітлера-Сталіна", який розколов Європу. І розколота вона досі. Хто в цьому винен?
Історія23 серпня 2024 р.
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Історія українського підлітка, якого вдалося повернути з РФ

Володимира та його молодшого брата, яких викрали росіяни і примусово вивезли у Росію, вдалося повернути в Україну. Що вони пережили під час примусової депортації? DW зустрілася з одним із підлітків.
Суспільство26 липня 2024 р.06:58 хв.
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