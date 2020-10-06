Коронавірус: у Берліні запроваджують нічний локдаун

Серед жителів району Берлін-Мітте коронавірус останніми тижнями знову став головною темою розмов. Вулиці не дуже широкі, тротуари вузькі, кінець літа був сонячним. Щовечора люди сиділи купами спина до спини у ресторанах і кафе, наче нічого й не було. До них приєднувалися і перші від початку пандемії туристи, аби з'їсти легендарний "чизкейк принцеси" чи випити коктейль на заході сонця у популярному місці. Забагато людей, замало місця - і майже повна відсутність контролю. До добра це не доведе, думало багато берлінців.

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Так і сталося - навіть гірше. Адже у Берліні не лише Мітте є популярним районом - сюди ж належать Нойкелльн, Шарлоттенбург чи Фрідріхсгайн. Там вулиці також були сповнені людей.

Берлін - зона ризику

Державний Інститут імені Роберта Коха складає в Німеччині список осередків поширення коронавірусу в країні. У першій десятці списку одразу п'ять районів Берліна. "У цих районах мають місце розосереджені процеси, учасниками яких частково є молодь, міжнародні подорожувальники та любителі вечірок, які заражають одне одного по дорозі чи на вечірках та поширюють згодом цю інфекцію у своїх домогосподарствах і родинах", - ідеться у звіті інституту щодо ситуації в німецькій столиці.

Загалом вірус зараз у Берліні поширюється швидше, ніж на піку першої хвилі пандемії у березні. Запроваджена урядом Берліна шкала-світлофор за двома з трьох позицій демонструє червоне світло.

Нічний локдаун - відповідь Берліна на погіршення ситуації з коронавірусом

Найчастіше, за даними уряду Берліна, заражаються люди віком від 20 до 40 років. Дедалі більше людей цієї вікової категорії останніми тижнями були в парках, вуличних пивницях чи перед кіосками на вулиці. Зрештою, традиційні місця проведення вечірок - численні клуби міста - залишаються зачиненими. Та й у закритих приміщеннях проводилося дедалі більше вечірок. "Без дотримання дистанції, без масок - десятки заражених коронавірусом після святкування весілля у Берліні", - один із заголовків, що надрукувала бульварна газета BZ Berlin.

Прощання зі столицею вечірок

Ситуація впливає і на центральну владу Німеччини - зрештою, парламент та уряд розташовані у районі Берлін-Мітте. Останнім втілити в життя правила боротьби з пандемією в Берліні закликав міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

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Критика лунає і з розташованого за сотні кілометрів Мюнхена. Баварський прем'єр Маркус Зедер (Markus Söder) заявив, що ситуація у Берліні, можливо, за крок від того, аби повністю вийти з-під контролю.

Обурені голоси почастішали й у місцевій пресі. Газета Berliner Zeitung пише, що через "незграбних політиків" місто перетворилося на "ганьбу республіки".

Купити алкоголь у Берліні з 23 до 6 години буде неможливо

Тож уряд Берліна відреагував - більш рішуче та одностайно, ніж очікували оглядачі. З 23 до 6 години діятиме свого роду нічний локдаун з метою "заспокоїти" місто, повідомили на пресконференції представники уряду Берліна. Усі місця, де можна купити алкоголь, мають зачинитися. Навіть на автозаправках його продаж буде заборонений. Штрафи за порушення правил починатимуться від 5000 євро.

Побоювання ресторанного бізнесу

Крім цього, у нічні години в громадських місцях буде дозволено зустрічатися максимально п'ятьом людям із максимум двох різних домогосподарств. Приватні святкування повинні будуть мати максимум десять учасників. Усі ці заходи будуть чинними спершу протягом трьох тижнів - до кінця жовтня. Залежно від розвитку епідеміологічної ситуації, потім ці заходи можуть бути або послаблені, або навпаки - посилені.

Йоганнес з ресторану "Schwarzwaldstuben" у районі Берлін-Мітте сприймає нові правила спокійно, хоч і зазнає збитків від значного скорочення виручки, як і багато інших. Адже через правило дотримання мінімальної дистанції він має право виставляти набагато менше столів, ніж раніше. За його словами, важливе питання - чи справді дотримуватимуться нових правил і чи це контролюватимуть. Адже досі цього не було, скаржиться Йоганнес. На його думку, це сприяло тому, що у багатьох галузях правила послаблювали і, таким чином, підігрівали поширенню інфекції.

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Першу хвилю пандемії Берлін пройшов відносно спокійно. Дію нових заходів, які наберуть чинності в ніч на суботу, 10 жовтня, можна буде оцінити лише за тиждень-два. Може, у пригоді стане погода. Адже настала осінь, туристів очікується небагато. Навіть державна агенція з туризму Берліна повідомила, що поки що не рекламуватиме місто як туристичну ціль.