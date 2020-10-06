Коронавірус: у Берліні запроваджують нічний локдаун
Багато столиць у Європі зараз переживають нову хвилю пандемії COVID-19. Дедалі більше інфікованих реєструють і у столиці Німеччини Берліні. Міська влада реагує жорсткими обмеженнями і запроваджує нічний локдаун.
Попри пандемію на вулицях Берліна все часом виглядає так, ніби нічого не сталося
Серед жителів району Берлін-Мітте коронавірус останніми тижнями знову став головною темою розмов. Вулиці не дуже широкі, тротуари вузькі, кінець літа був сонячним. Щовечора люди сиділи купами спина до спини у ресторанах і кафе, наче нічого й не було. До них приєднувалися і перші від початку пандемії туристи, аби з'їсти легендарний "чизкейк принцеси" чи випити коктейль на заході сонця у популярному місці. Забагато людей, замало місця - і майже повна відсутність контролю. До добра це не доведе, думало багато берлінців.
Так і сталося - навіть гірше. Адже у Берліні не лише Мітте є популярним районом - сюди ж належать Нойкелльн, Шарлоттенбург чи Фрідріхсгайн. Там вулиці також були сповнені людей.
Берлін - зона ризику
Державний Інститут імені Роберта Коха складає в Німеччині список осередків поширення коронавірусу в країні. У першій десятці списку одразу п'ять районів Берліна. "У цих районах мають місце розосереджені процеси, учасниками яких частково є молодь, міжнародні подорожувальники та любителі вечірок, які заражають одне одного по дорозі чи на вечірках та поширюють згодом цю інфекцію у своїх домогосподарствах і родинах", - ідеться у звіті інституту щодо ситуації в німецькій столиці.
Загалом вірус зараз у Берліні поширюється швидше, ніж на піку першої хвилі пандемії у березні. Запроваджена урядом Берліна шкала-світлофор за двома з трьох позицій демонструє червоне світло.
Нічний локдаун - відповідь Берліна на погіршення ситуації з коронавірусом
Найчастіше, за даними уряду Берліна, заражаються люди віком від 20 до 40 років. Дедалі більше людей цієї вікової категорії останніми тижнями були в парках, вуличних пивницях чи перед кіосками на вулиці. Зрештою, традиційні місця проведення вечірок - численні клуби міста - залишаються зачиненими. Та й у закритих приміщеннях проводилося дедалі більше вечірок. "Без дотримання дистанції, без масок - десятки заражених коронавірусом після святкування весілля у Берліні", - один із заголовків, що надрукувала бульварна газета BZ Berlin.
Прощання зі столицею вечірок
Ситуація впливає і на центральну владу Німеччини - зрештою, парламент та уряд розташовані у районі Берлін-Мітте. Останнім втілити в життя правила боротьби з пандемією в Берліні закликав міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).
Критика лунає і з розташованого за сотні кілометрів Мюнхена. Баварський прем'єр Маркус Зедер (Markus Söder) заявив, що ситуація у Берліні, можливо, за крок від того, аби повністю вийти з-під контролю.
Обурені голоси почастішали й у місцевій пресі. Газета Berliner Zeitung пише, що через "незграбних політиків" місто перетворилося на "ганьбу республіки".
Купити алкоголь у Берліні з 23 до 6 години буде неможливо
Тож уряд Берліна відреагував - більш рішуче та одностайно, ніж очікували оглядачі. З 23 до 6 години діятиме свого роду нічний локдаун з метою "заспокоїти" місто, повідомили на пресконференції представники уряду Берліна. Усі місця, де можна купити алкоголь, мають зачинитися. Навіть на автозаправках його продаж буде заборонений. Штрафи за порушення правил починатимуться від 5000 євро.
Побоювання ресторанного бізнесу
Крім цього, у нічні години в громадських місцях буде дозволено зустрічатися максимально п'ятьом людям із максимум двох різних домогосподарств. Приватні святкування повинні будуть мати максимум десять учасників. Усі ці заходи будуть чинними спершу протягом трьох тижнів - до кінця жовтня. Залежно від розвитку епідеміологічної ситуації, потім ці заходи можуть бути або послаблені, або навпаки - посилені.
Йоганнес з ресторану "Schwarzwaldstuben" у районі Берлін-Мітте сприймає нові правила спокійно, хоч і зазнає збитків від значного скорочення виручки, як і багато інших. Адже через правило дотримання мінімальної дистанції він має право виставляти набагато менше столів, ніж раніше. За його словами, важливе питання - чи справді дотримуватимуться нових правил і чи це контролюватимуть. Адже досі цього не було, скаржиться Йоганнес. На його думку, це сприяло тому, що у багатьох галузях правила послаблювали і, таким чином, підігрівали поширенню інфекції.
Першу хвилю пандемії Берлін пройшов відносно спокійно. Дію нових заходів, які наберуть чинності в ніч на суботу, 10 жовтня, можна буде оцінити лише за тиждень-два. Може, у пригоді стане погода. Адже настала осінь, туристів очікується небагато. Навіть державна агенція з туризму Берліна повідомила, що поки що не рекламуватиме місто як туристичну ціль.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Мистецтво чи ні?
Не існує чіткого визначення стріт-арту. Об'єднує усі його різновиди те, що доступ до об'єктів цього мистецтва безкоштовний для всіх, а розташовані вони у місцях громадського користування. Тобто стріт-арт є ідеальним варіантом для того, хто хоче поєднати перебування на свіжому повітрі та культурне дозвілля, а особливо - у часи коронавірусу.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
East Side Gallery, район Берлін-Фрідріхсгайн
Найпомітнішим видом стріт-арту є мурали - величезні малюнки на будівлях і стінах. Зокрема, ними прикрашені й залишки Берлінського муру, який раніше розділяв німецьку столицю на східну й західну частини. Найвідомішим прикладом є розмальовані бетонні блоки East Side Gallery - стріт-арт галереї, яка нині належить до переліку найвідоміших пам'яток Берліна.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Тойфельсберг, Берлін-Груневальд
Але великі настінні малюнки можна знайти не лише в East Side Gallery. Безіменні, але водночас відомі на весь світ митці увіковічили себе на колишній американській станції прослуховування на горі Тойфельсберг. На руїнах цієї станції навіть звели додаткові стіни, щоб вуличні художники мали більше місця для своєї роботи - цілком легально.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Меркіше Аллее 158/164, Берлін-Марцан
Для участі у такому великому проєкті, як на вулиці Меркіше Аллее, були запрошені вуличні художники з різних країн світу. Ці два великих мурали, що зображені на фото, були створені під час другого Берлінського фестивалю муралів у 2019 році. Будинки для муралів були надані керівною компанією нерухомості. За два тижні художники намалювали 11 видовищних муралів.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг
Багато муралів несуть у собі політичні меседжі. Як і цей "Астронавт космонавт", створений Віктором Ешем. Його робота присвячена "холодній війні" між Радянським Союзом та США, зокрема, змаганню між ними у космосі. Для художника було важливим, щоб його мурал був поряд з місцем, де раніше стояв Берлінський мур. Малюнок розміром 22 на 14 метрів з 2007 року прикрашає один з будинків у районі Кройцберг.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Зупинка міської електрички Тіргартен у Берліні
На цьому графіті зображене "Дерево світу", намальоване 1975 року. Тоді художник Бен Ваґін (Ben Wagin) створив один з найперших великих настінних малюнків у Берліні. Сенат міста у 1970-х роках підтримував подібні проєкти і навіть організовував змагання. Як і багато інших робіт, "Дерево світу" також зникло за новобудовами. Утім, згодом була створена його точна копія.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Лертер Штрассе 30, Берлін-Моабіт
Після того як "Дерево світу" зникло за новобудовою, у районі Моабіт під час Берлінського фестивалю муралів у 2018 році була намальована його точна копія - "Дерево світу II".
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Під одним зі шляхопроводів міської електрички у Берліні
Ці авторські підписи на стінах є одним з багатьох проявів стріт-арту. У деяких районах Берліну важко знайти будинок, на яких би не було їх. Більшість з них є псевдонімами художників, так званими "тегами". За їхньою допомогою вони хочуть залишити прославитися серед тусовки та за її межами. Для цієї мети підійде будь-яка стіна. Найчастіше такі дії нелегальні.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Розенталер Штрассе, Берлін-Мітте
Стікери, які часто зустрічаються на вулицях Берліна, також зараховують до видів стріт-арту. Вони розклеєні практично на кожному кроці й на багатьох вуличних знаках - з картинками і надписами, різних форм і кольорів. Розклеювати їх на вуличних знаках заборонено, але подекуди й вони заклеєні цими наліпками, створеними креативними людьми.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Дорожній вказівник на район Ваннзее, Берлін-Шенеберг
Стріт-арт - це не завжди масштабно і примітно: щоб знайти ці фігурки з корків, потрібно справді постаратися. Вони встановлені на дорожніх знаках та вказівниках у Берліні і належать до "інсталяцій" - конструкцій у вигляді маленьких фігур, скульптур, пластичних колажів, створених з різних матеріалів.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично
Стріт-арт-музей у районі Берлін-Шенеберг
У 2017 році в Берліні відкрився перший музей стріт-арту - Музей міського сучасного мистецтва у районі міста Шенеберг. У ньому виставлені роботи як всесвітньо відомих митців, так і художників-початківців. Про характер того, що розташовано всередині будівлі музею, яскраво свідчить зовнішній вигляд його фасаду.