Берлін заборонив нічну роботу барів і ресторанів

Задля сповільнення поширення коронавірусної інфекції влада Берліна запровадила заборону на роботу вночі барів та ресторанів, яка почала діяти в ніч на суботу, 10 жовтня. Відтепер двері всіх барів і ресторанів німецької столиці, відомої на весь світ своїм бурхливим нічним життям, мають бути зачиненими з 23 вечора до шостої години ранку. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 31 жовтня. Також запроваджується обмеження на роботу у цей час для більшості магазинів, повідомляє агентство AFP. Винятком лишаються лише аптеки і АЗС. Хоча і тут буде діяти заборона на продаж алкоголю.

"Зараз не час для вечірок", - заявив мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller), коментуючи запроваджені обмеження.

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Втім, за повідомленнями місцевих ЗМІ, не всі заклади у першу ніч дотримувалися обмежень і продовжували працювати. У берлінській поліції також підтвердили, що правоохоронцям довелося закривати деякі ресторани і паби, які продовжили свою роботу після 23.00, передає агенція новин dpa. У поліції також повідомили, що ці заходи відбувалися в рамках звичайного чергування поліцейських на вулицях, але якщо виникне необхідність, поліція буде проводити спеціальні рейди проти порушників.

Мовчазний марш протесту проти нових обмежень у Берліні

Також поліція повідомила, що у суботу в Берліні кілька тисяч людей провели марш протесту проти запровадження нових обмежень.

Обмеження в німецьких містах

У кількох великих містах ФРН протягом поточного тижня кількість нових підтверджених випадків COVID-19 перевищила 50 на 100 тисяч населення протягом семи днів. У зв'язку з цим, наприклад, у Бремені також запровадили заборону на роботу усіх закладів та продаж алкоголю у нічний час. У Кельні після 22 вечора не дозволяється розпивати алкогольні напої на вулицях та заборонений його продаж на вихідних у місцях проведення вечірок. Також у Кельні дозволено зустрічатися у громадських місцях максимум п'яти особам, які не мешкають в одному помешканні.

Нагадаємо, останнім часом кількість нових випадків захворювання неухильно зростає по всій Європі. Епіцентр спалаху перемістився до Великобританії, Росії, Іспанії та Франції, у яких останнім часом щодня повідомлялося щонайменше про більш ніж 10 000 випадків захворювання. 9 жовтня в країнах Європи вперше з початку пандемії коронавірусу було офіційно підтверджено понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 протягом попередньої доби.

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Німеччина також не стала винятком. У країні через зростання кількості нових випадків зараження знову заговорили про запровадження нових обмежень. Так, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) попередила, що у випадку подальшого погіршення епідеміологічної ситуації в країні будуть запроваджені більш суворі заходи для боротьби з поширенням коронавірусу.

Нові заходи можуть передбачати посилення правил носіння масок, обмеження на приватні зібрання і запровадження більш суворих правил на продаж алкогольних напоїв. Канцлерка пояснила, що наразі головним пріоритетом є уникнення запровадження повного локдауну, як це було навесні.