 Берлін заборонив нічну роботу барів і ресторанів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

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Новини

Берлін заборонив нічну роботу барів і ресторанів

Влада столиці Німеччини через погіршення епідеміологічної ситуації запровадила у місті суттєві обмеження для громадського життя, які почали діяти на цих вихідних.

Так виглядають теперь багатолюдні раніше нічні вулиці Берліна

Так виглядають теперь багатолюдні раніше нічні вулиці Берліна

Задля сповільнення поширення коронавірусної інфекції влада Берліна запровадила заборону на роботу вночі барів та ресторанів, яка почала діяти в ніч на суботу, 10 жовтня. Відтепер двері всіх барів і ресторанів німецької столиці, відомої на весь світ своїм бурхливим нічним життям, мають бути зачиненими з 23 вечора до шостої години ранку. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 31 жовтня. Також запроваджується обмеження на роботу у цей час для більшості магазинів, повідомляє агентство AFP. Винятком лишаються лише аптеки і АЗС. Хоча і тут буде діяти заборона на продаж алкоголю.

"Зараз не час для вечірок", - заявив мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller), коментуючи запроваджені обмеження. 

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Втім, за повідомленнями місцевих ЗМІ, не всі заклади у першу ніч дотримувалися обмежень і продовжували працювати. У берлінській поліції також підтвердили, що правоохоронцям довелося закривати деякі ресторани і паби, які продовжили свою роботу після 23.00, передає агенція новин dpa. У поліції також повідомили, що ці заходи відбувалися в рамках звичайного чергування поліцейських на вулицях, але якщо виникне необхідність, поліція буде проводити спеціальні рейди проти порушників.

Мовчазний марш протесту проти нових обмежень у Берліні

Мовчазний марш протесту проти нових обмежень у Берліні

Також поліція повідомила, що у суботу в Берліні кілька тисяч людей провели марш протесту проти запровадження нових обмежень.

Обмеження в німецьких містах

У кількох великих містах ФРН протягом поточного тижня кількість нових підтверджених випадків COVID-19 перевищила 50 на 100 тисяч населення протягом семи днів. У зв'язку з цим, наприклад, у Бремені також запровадили заборону на роботу усіх закладів та продаж алкоголю у нічний час. У Кельні після 22 вечора не дозволяється розпивати алкогольні напої на вулицях та заборонений його продаж на вихідних у місцях проведення вечірок. Також у Кельні  дозволено зустрічатися у громадських місцях максимум п'яти особам, які не мешкають в одному помешканні.

Нагадаємо, останнім часом кількість нових випадків захворювання неухильно зростає по всій Європі. Епіцентр спалаху перемістився до Великобританії, Росії, Іспанії та Франції, у яких останнім часом щодня повідомлялося щонайменше про більш ніж 10 000 випадків захворювання. 9 жовтня в країнах Європи вперше з початку пандемії коронавірусу було офіційно підтверджено понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 протягом попередньої доби.

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Німеччина також не стала винятком. У країні через зростання кількості нових випадків зараження знову заговорили про запровадження нових обмежень. Так, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) попередила, що у випадку подальшого погіршення епідеміологічної ситуації в країні будуть запроваджені більш суворі заходи для боротьби з поширенням коронавірусу.

Нові заходи можуть передбачати посилення правил носіння масок, обмеження на приватні зібрання і запровадження більш суворих правил на продаж алкогольних напоїв. Канцлерка пояснила, що наразі головним пріоритетом є уникнення запровадження повного локдауну, як це було навесні.

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