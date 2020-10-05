 COVID-19: у Європі - вперше понад 100 тисяч випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2020

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Новини

COVID-19: у Європі - вперше понад 100 тисяч випадків за добу

Найвищі темпи поширення коронавірусу в Європі фіксуються у Великобританії, Росії, Іспанії та Франції.

У Європі новий рекорд - понад 100 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за добу

У Європі новий рекорд - понад 100 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за добу

У країнах Європи у п'ятницю, 9 жовтня, вперше з початку пандемії коронавірусу було офіційно підтверджено понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 протягом попередньої доби, повідомляє агентство Reuters. 

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Останнім часом кількість нових випадків захворювання неухильно зростало по всій Європі. Епіцентр спалаху перемістився до Великобританії, Росії, Іспанії та Франції, у яких останнім часом щодня повідомлялося щонайменше про більш ніж 10 000 випадків захворювання.

Так, у п'ятницю в Росії був зафіксований найвищий щоденний рівень захворюваності коронавірусом з часу останнього рекорду в травні, що спонукало місцеву владу у Москві задуматися про закриття барів і нічних клубів.

У Великобританії за минулу добу було зареєстровано понад 17 000 випадків захворювання. У багатьох районах північної Англії, Уельсу та Шотландії запроваджені більш жорсткі карантинні обмеження.

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Франція вже другий день поспіль фіксує понад 18 тисяч випадків зараження COVID-19 на добу, що призвело до запровадження у лікарнях надзвичайного режиму і жорсткіших карантинних обмежень у найбільших містах.

Рекордна кількість нових випадків була підтверджена протягом 8 жовтня і в Україні - понад 5800

На даний час в Європі зареєстровано понад 16 відсотків всіх випадків захворювання коронавірусом в світі і майже 22 відсотка смертей.

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Коронавірус: у Німеччині зростає кількість заражень

У Німеччині далі зростає показник нових заражень коронавірусом за добу - зафіксовано понад 4500 нових випадків. У Берліні з суботи запроваджують нові карантинні обмеження.  

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