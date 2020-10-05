 У Франції зафіксована рекордна кількість випадків зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Новини

У Франції зафіксована рекордна кількість випадків зараження коронавірусом

Рекордні майже 19 тисяч нових випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Франції. Уряд анонсує нові обмеження.

Париж

Париж

У Франції зафіксовано новий рекордний показник зараження коронавірусом. За добу підтверджено 18746 нових випадків, повідомила французька влада увечері в середу, 7 жовтня. Попередній рекорд - 16 972 випадки інфікування - було зафіксовано в країні минулого тижня.

Як попередив у телеінтерв'ю президент Франції Еммануель Макрон, країна має рухатися в бік "додаткових обмежень", передусім у тих регіонах, де коронавірус поширюється "надто швидко". "Останніми тижнями вірус циркулює швидше", - зазначив глава держави.

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Понад 1400 пацієнтів перебувають зараз у Франції у відділеннях інтенсивної терапії, лікуючись від COVID-19. За попердню добу в країні 80 осіб померли від коронавірусної хвороби. Загалом кількість жертв пандемії перевищує 32 тисячі.

У Парижі та його передмістях 6 жовтня були закриті кав'ярні та ресторани - щонайменше на два тижні, а також оголошено найвищий рівень загрози. У багатьох містах країни діє масковий режим.

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