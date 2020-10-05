Коронавірус: Меркель застерегла щодо суворіших обмежень

Влада Німеччини запровадить суворіші заходи для боротьби з поширенням коронавірусу, якщо у найближчі дні кількість нових заражень перевищить позначку у 50 випадків на 100 000 населення.

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Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) за підсумками відеоконференції з мерами одинадцяти найбільших міст Німеччини, передає агентство Reuters. За словами Меркель, нові заходи можуть передбачати посилення правил носіння масок, обмеження на приватні зібрання і запровадження більш суворих правил на продаж алкогольних напоїв. Канцлерка пояснила, що наразі головним пріоритетом є уникнення запровадження повного локдауну, як це було навесні.

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Меркель наголосила, що якщо зростання кількості випадків протягом десяти днів не піде на спад, то подальші нові обмеження будуть неминучими. Найближчі дні та тижні матимуть вирішальний вплив на те, як Німеччина житиме взимку, впевнена канцлерка. "Ми довели, що можемо разом протистояти вірусу, і ми повинні зробити це знову", - заявила глава уряду Німеччини.

Нагадаємо, останнім часом у ФРН зростає кількість підтверджених випадків COVID-19. Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, загалом з початку епідемії діагноз COVID-19 в Німеччині поставили 314 660 особам, минулої доби зафіксовано 4516 нових випадків інфікування.