У Бундестазі запроваджують обов'язкове носіння масок

У німецькому Бундестазі з 6 жовтня діятиме правило щодо обов'язкового носіння масок. Голова німецького парламенту Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) ухвалив відповідне розпорядження, повідомила пресслужба Бундестагу в понеділок, 5 жовтня.

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Вимога щодо носіння масок поширюється "на всі приміщення, включаючи зал засідань, конференцзали та кімнати для нарад, а також на всі коридори та ліфти в будівлях". Парламентським фракціям наполегливо рекомендують ухвалити відповідні правила і для своїх приміщень. Це правило діятиме щонайменше до 17 січня.

Даний крок необхідний з метою зниження ризику зараження коронавірусом. Поширення вірусу може призвести до того, що "дієздатність німецького Бундестагу може бути серйозно порушена або навіть зупинена за короткий проміжок часу", йдеться у повідомленні пресслужби Бундестагу.

Утім, маски можна буде зняти, якщо особи перебувають на своїх місцях у відповідних приміщеннях і при цьому на відстані щонайменше півтора метра від інших. Доповідачі на трибуні перед мікрофоном і головуючі на засіданнях також зможуть знімати маски.

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Це розпорядження посилається на нові правила, які запроваджені у Берліні. Згідно з ними, люди зобов'язані носити маски в офісних та адміністративних будівлях, якщо вони залишають своє робоче місце і не можуть дотримуватися дистанції у півтора метра від інших. До цього розпорядження у Бундестазі діяла лише рекомендація щодо носіння масок.

За порушення нового правила передбачено штраф, який у окремих випадках може сягати кількох тисяч євро. Також порушникам можуть заборонити вхід у приміщення Бундестагу. Розпорядження Шойбле можна оскаржити упродовж місяця, однак позов не призведе до призупинення його дії.

На даний момент кількість нових випадків зараження коронавірусом в окремих районах Берліна перевищує позначку в 50 на сто тисяч жителів за останніх сім днів, що дає привід віднести їх до територій ризику.

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