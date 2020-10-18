 Ірландія першою в ЄС повертається до локдауну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

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Новини

Ірландія першою в ЄС повертається до локдауну

Ірландія стала першою країною у ЄС, яка знову запроваджує локдаун через коронавірус. Будуть зачинені деякі магазини, музеї та галереї. Ресторани і бари працюватимуть на доставку або продаватимуть їжу на винос.

Міст О'Коннелла у центрі Дубліна

Міст О'Коннелла у центрі Дубліна

Ірландія першою з країн Євросоюзу знову запроваджує новий локдаун. Обмеження розраховані щонайменше на шість тижнів. Вони почнуть діяти у ніч на 21 жовтня і триватимуть до 1 грудня, заявив прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.

В цей час будуть закриті роздрібні магазини з товарами, які не є предметами першої необхідності, а також музеї, галереї та інші установи культури.

Ресторани і бари зможуть працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос. Також на три чверті скоротять кількість поїздок громадського транспорту.

Крім того жителям країни заборонять віддалятися від своїх будинків далі, ніж на п'ять кілометрів. Винятком можуть стати поїздки через життєво важливі сімейні обставини, на роботу або до лікаря. Також будуть заборонені усі вечірки у приватних будинках і прибудинкових територіях та інші події.

При цьому навчання в школах продовжиться. Парки та дитячі майданчики також будуть відкриті. Влада закликає людей працювати з дому, крім тих, хто працює у критично важливих галузях.

Згідно з останніми даними, в країні офіційно підтвердили понад 50,9 тисячі випадків інфікувань COVID-19 і 1852 летальних випадки.

Нагадаємо, також перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд заявив про запровадження урядом Уельсу локдауну у всьому регіоні у зв'язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом. Дія карантину почнеться 23 жовтня о 18.00 за місцевим часом і триватиме до 9 листопада.

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