Пандемія коронавірусу уповільнює темпи міграції та інтеграції - звіт

Коронавірусна криза та обмеження на в'їзд під час пандемії призвели до різкого зменшення темпів міграції до промислово розвинених країн Організації економічного співробітництва та розвитку.
Кількість нових віз та дозволів на проживання в першому півріччі цього року скоротилися на 46 відсотків порівняно з першим пів роком 2019-го, повідомили в понеділок, 19 жовтня, в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У другому кварталі це скорочення впало до 72 відсотків. Експерт ОЕСР Томас Лібіґ (Thomas Liebig) заявив про історичний спад.
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На тлі цього суттєво скоротилась і кількість трудових мігрантів з країн з-поза меж ЄС до Німеччини. "Перспективи трудової міграції з третіх країн залишаються дуже приглушеними, незважаючи на закон про імміграцію кваліфікованих робітників", - сказав Лібіґ. Закон набув чинності в березні 2020 року з метою залучення до Німеччини більше спеціалістів з третіх країн для заповнення прогалин у кваліфікованих кадрах в деяких галузях.
На думку експертів, однією з причин цього є трансформація ринку праці і перехід на дистанційний формат роботи.
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Крім того, коронавірусна криза негативно вплинула на інтеграцію іммігрантів та їхніх дітей. Лібіґ розповів про тривожні висновки в країнах ОЕСР. "Пандемія загрожує прогресу в інтеграції, який відбувся в Німеччині за останні роки", - наголосив експерт.
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Уповноважена уряду ФРН з питань інтеграції Аннетте Відман-Мауц (Annette Widmann-Mauz) стурбована наслідками коронавірусної кризи для мігрантів і біженців. За її словами, пандемія стала для них важким випробуванням на витривалість. Мігранти часто працюють у сферах, яким доводиться особливо долати економічні наслідки кризи - в торгівлі, логістиці та туристичній індустрії, пояснила експертка. Водночас важливі заходи щодо інтеграції вживаються в обмеженому форматі або зовсім припиняються, стурбована вона.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 19 жовтня проводить зустріч з питань інтеграції з деякими міністрами, представниками ділових кіл, релігійних організацій та об'єднань мігрантів.
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