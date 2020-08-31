 Пандемія коронавірусу уповільнює темпи міграції та інтеграції - звіт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Пандемія коронавірусу уповільнює темпи міграції та інтеграції - звіт

Коронавірусна криза та обмеження на в'їзд під час пандемії призвели до різкого зменшення темпів міграції до промислово розвинених країн Організації економічного співробітництва та розвитку.

Сіпвробітник служби безпеки у притулку для біженців у Німеччині

Сіпвробітник служби безпеки у притулку для біженців у Німеччині

Кількість нових віз та дозволів на проживання в першому півріччі цього року скоротилися на 46 відсотків порівняно з першим пів роком 2019-го, повідомили в понеділок, 19 жовтня, в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У другому кварталі це скорочення впало до 72 відсотків. Експерт ОЕСР Томас Лібіґ (Thomas Liebig) заявив про історичний спад.

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На тлі цього суттєво скоротилась і кількість трудових мігрантів з країн з-поза меж ЄС до Німеччини. "Перспективи трудової міграції з третіх країн залишаються дуже приглушеними, незважаючи на закон про імміграцію кваліфікованих робітників", - сказав Лібіґ. Закон набув чинності в березні 2020 року з метою залучення до Німеччини більше спеціалістів з третіх країн для заповнення прогалин у кваліфікованих кадрах в деяких галузях.

На думку експертів, однією з причин цього є трансформація ринку праці і перехід на дистанційний формат роботи.

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Крім того, коронавірусна криза негативно вплинула на інтеграцію іммігрантів та їхніх дітей. Лібіґ розповів про тривожні висновки в країнах ОЕСР. "Пандемія загрожує прогресу в інтеграції, який відбувся в Німеччині за останні роки", - наголосив експерт.

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У Німеччині стурбовані наслідками кризи для мігрантів

Уповноважена уряду ФРН з питань інтеграції Аннетте Відман-Мауц (Annette Widmann-Mauz) стурбована наслідками коронавірусної кризи для мігрантів і біженців. За її словами, пандемія стала для них важким випробуванням на витривалість. Мігранти часто працюють у сферах, яким доводиться особливо долати економічні наслідки кризи - в торгівлі, логістиці та туристичній індустрії, пояснила експертка. Водночас важливі заходи щодо інтеграції вживаються в обмеженому форматі або зовсім припиняються, стурбована вона.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 19 жовтня проводить зустріч з питань інтеграції з деякими міністрами, представниками ділових кіл, релігійних організацій та об'єднань мігрантів.

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