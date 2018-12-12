 У ФРН працівники без німецького паспорта заробляють на чверть менше за німців | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.09.2020

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Економіка

У ФРН працівники без німецького паспорта заробляють на чверть менше за німців

У середньому в Німеччині іноземні громадяни заробляють майже на 900 євро в місяць менше, ніж працівники з громадянством ФРН.

Працівники-іноземці в ФРН

В середньому працівники-іноземці отримують у Німеччині майже на 900 євро менше, ніж німці

Працівники-іноземці заробляють у Німеччині значно менше за громадян ФРН. Такі дані містить відповідь федерального уряду на запит депутата Бундестагу від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Рене Шпрінґера (René Springer), оприлюднена в неділю, 20 вересня.

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Згідно з урядовою відповіддю, що спирається на статистичні дані Федерального агентства праці (Bundesagentur für Arbeit, BA), у 2019 році середній медіанний дохід працівників з громадянством ФРН, зайнятих повний робочий день і на яких поширюються норми щодо сплати внесків соціального страхування, становив 3509 євро до оподаткування. Натомість працівники-іноземці заробляли в середньому 2614 євро брутто - тобто приблизно на чверть менше, повідомляє інформагенція dpa, що має в своєму розпорядженні урядову відповідь.

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Особливо значна розбіжність у заробітках між працівниками-німцями й вихідцями з Сирії, Афганістану чи Еритреї. В середньому останні отримували за свою працю тільки близько 58 відсотків доходів громадян Німеччини, свідчать дані статистики.

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Утім, у Федеральному агентстві праці наголошують, що з плином часу заробітна плата працівників-іммігрантів, насамперед молодих людей, суттєво зростатиме. Водночас у агентстві наголошують, що приплив мігрантів спричинив лише "незначний вплив" на розмір оплати праці в окремих професіях. А заробітна плата допоміжного персоналу, серед якого значну частку становлять працівники-іноземці, з 2010 року досить суттєво зросла.  

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