 В Австрії посилили обмежувальні заходи через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Австрії посилили обмежувальні заходи через коронавірус

Уряд Австрії посилив обмежувальні заходи через поширення коронавірусу в країні. Відтепер у приміщеннях приватно можуть збиратися максимально шестеро людей, а на вулиці - 12.

Відень

Відень

В Австрії посилили заходи для стримування поширення коронавірусу в країні. Про це заявив глава австрійського уряду Себастіан Курц (Sebastian Kurz) у понеділок, 19 жовтня, передає інформагенція dpa.

Читайте також: Коронавірус: кількість заражень у світі сягнула 40 мільйонів

Серед цих заходів - обмеження кількості людей, які можуть збиратись разом у приміщеннях та на свіжому повітрі. У приміщеннях максимально дозволено перебувати шістьом особам, а на вулиці - 12-м. Це правило стосується приватних зборів і вечірок, а також курсів танців та йоги.

Крім того, на усіх масових культурних і спортивних заходах необхідно перебувати в масках. Це стосується оперних і театральних вистав, а також, наприклад, футбольних матчів. На таких заходах діють обмеження на кількість відвідувачів: у приміщенні максимально дозволеною є присутність 1000 осіб, а на відкритому повітрі - 1500.

Канцлер Австрії звернувся до жителів країни з вимогою дотримуватися цих обмежувальних заходів і наголосив на необхідності не допустити другий локдаун.

Читайте також: Коронавірус в Європі: рекорд заражень в Італії та Австрії

Зараз в Австрії, як і скрізь, зростає кількість нових інфікувань коронавірусом. Згідно з останніми даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, в країні за останню добу підтвердили 1121 нове інфікування коронавірусом та 11 смертельних випадків. Загалом в Австрії офіційно зареєстровано понад 65,9 заражень COVID-19, 904 летальні випадки та більше 50,3 тисяч випадків одужання. Наразі в Австрії хворіє більше 14,6 тисяч людей.

Нагадаємо, у Бельгії на тлі посилення епідемії COVID-19 запроваджують комендантську годину на території всієї країни. Крім цього, там на місяць будуть закриті ресторани і кафе. 

Дивитись відео 02:33

Стадіони, парковки, ярмарки: де облаштовують мобільні госпіталі у світі (13.10.2020)

Аудіо й відео до теми

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020)  

Також за темою

Ukraine Stadtansicht Charkiw

У "червоному" Харкові обмежать роботу ТРЦ і закриють кінотеатри 16.10.2020

У Харкові з 19 жовтня запроваджуються протиепідемічні заходи, встановлені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Громадський транспорт не зупинятимуть.

Deutschland Kiosk l Spätkauf in Berlin

Коронавірус: у Німеччині зростає кількість заражень 09.10.2020

У Німеччині далі зростає показник нових заражень коронавірусом за добу - зафіксовано понад 4500 нових випадків. У Берліні з суботи запроваджують нові карантинні обмеження.

Tschechien Prag | Coronakrise

Коронавірус: у Чехії та Словаччині різко зросла кількість заражень 10.10.2020

У Чехії та Словаччині різко зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом. В цих країнах запроваджують нові карантинні обмеження.

Реклама

Докладно

Італійка Фатіма Негріні пережила дві Світові війни, а тепер і COVID-19 (Bernd Riegert/DW)

Секрет перемоги над COVID-19 від італійців (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у ФРН лопатою борються за клімат.  

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету

Створення вільної економічної зони на Донбасі може відродити контрабандні схеми, вважають опитані DW експерти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  