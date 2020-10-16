В Австрії посилили обмежувальні заходи через коронавірус

В Австрії посилили заходи для стримування поширення коронавірусу в країні. Про це заявив глава австрійського уряду Себастіан Курц (Sebastian Kurz) у понеділок, 19 жовтня, передає інформагенція dpa.

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Серед цих заходів - обмеження кількості людей, які можуть збиратись разом у приміщеннях та на свіжому повітрі. У приміщеннях максимально дозволено перебувати шістьом особам, а на вулиці - 12-м. Це правило стосується приватних зборів і вечірок, а також курсів танців та йоги.

Крім того, на усіх масових культурних і спортивних заходах необхідно перебувати в масках. Це стосується оперних і театральних вистав, а також, наприклад, футбольних матчів. На таких заходах діють обмеження на кількість відвідувачів: у приміщенні максимально дозволеною є присутність 1000 осіб, а на відкритому повітрі - 1500.

Канцлер Австрії звернувся до жителів країни з вимогою дотримуватися цих обмежувальних заходів і наголосив на необхідності не допустити другий локдаун.

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Зараз в Австрії, як і скрізь, зростає кількість нових інфікувань коронавірусом. Згідно з останніми даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, в країні за останню добу підтвердили 1121 нове інфікування коронавірусом та 11 смертельних випадків. Загалом в Австрії офіційно зареєстровано понад 65,9 заражень COVID-19, 904 летальні випадки та більше 50,3 тисяч випадків одужання. Наразі в Австрії хворіє більше 14,6 тисяч людей.

Нагадаємо, у Бельгії на тлі посилення епідемії COVID-19 запроваджують комендантську годину на території всієї країни. Крім цього, там на місяць будуть закриті ресторани і кафе.