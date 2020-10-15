 Бельгія запроваджує комендантську годину і закриває ресторани | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

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Бельгія запроваджує комендантську годину і закриває ресторани

Через посилення епідемії COVID-19 у Бельгії запроваджують комендантську годину на території всієї країни. Окрім цього, на місяць будуть закриті ресторани і кафе.

З 19 жовтня кафе і ресторани у Бельгії закриються на чотири тижні

З 19 жовтня кафе і ресторани у Бельгії закриються на чотири тижні

Через швидке поширення коронавірусу влада Бельгії ввечері у п'ятницю, 16 жовтня, ухвалила рішення запровадити на всій території країни комендантську годину та низку інших протиепідемічних заходів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо на пресконфереції після засідання комітету з погодження - органу, до якого входять керівники федерального і регіональних урядів.

"Ми усвідомлюємо, що ці заходи дуже жорсткі. Але вони необхідні. (...) На нас чекають дуже складні тижні. Але щоб уникнути гіршого, треба діяти зараз", - сказав Де Кроо, виступаючи у Брюсселі, цитує інформагентство Reuters.

Рішення про запровадження комендантської години набуде чинності у понеділок, 19 жовтня. Вона діятиме з опівночі до п'ятої години ранку, а виняток буде зроблено лише для тих, хто прямує на роботу чи повертається з неї, та у низці інших випадків. На цьому тижні подібний захід вже було запроваджено у двох регіонах країни: Валлонському Брабанті та Люксембургу.

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Ресторани і кафе закриваються на місяць

З понеділка на чотири тижні будуть закриті усі ресторани і кафе на території країни. "Через два тижні буде проведена оцінка ситуації і буде ухвалений пакет масштабних заходів з підтримки сектора, щоб допомогти кафе і ресторанам пройти цей явно дуже і дуже важкий період для них", - повідомив Де Кроо.

На додачу до цього з восьмої години вечора буде заборонено продаж алкоголю, а нічні магазини мають закриватися вже о десятій годині вечора. Буде скасовано традиційні різдвяні ярмарки, а для установ культури і спортивних об'єктів розроблять новий протокол їхньої роботи. Також приватне спілкування із особами, які не є членами родини, стає можливим лише із однією людиною, а дистанційна робота у випадках, коли вона є можливою, буде обов'язковою.

Ситуація у Бельгії гірша, ніж навесні

За словами Де Кроо, поширення епідемії COVID-19 у країні вже має більші масштаби, ніж навесні цього року. "Тиждень за тижнем, цифри подвоюються, вони злітають угору. Це - експоненціальне зростання", - заявив прем'єр-міністр Бельгії.

За останні сім днів у країні щоденно фіксується в середньому близько шести тисяч нових інфікувань коронавірусом. З початку епідемії у Бельгії з її 11,5 мільйона населення померли понад 10300 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, що робить її однією з найбільш уражених інфекцією держав Європи.

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