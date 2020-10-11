 Коронавірус: кількість заражень у світі сягнула 40 мільйонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Новини

Коронавірус: кількість заражень у світі сягнула 40 мільйонів

Понад 40 мільйонів людей у світі інфікувалися коронавірусом, померли від нього більше 1,1 мільйона людей. Найбільше потерпають від коронавірусу США.

Кількість заражень коронавірусом у світі сягнула 40 мільйонів

Кількість заражень коронавірусом у світі сягнула 40 мільйонів

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у світі сягнула 40 мільйонів. Такими є дані ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, станом на ранок понеділка, 19 жовтня.

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При цьому кількість заражень збільшилась від 30 мільйонів на 10 мільйонів протягом останніх 32-х днів. Від початку пандемії COVID-19 у світі померли понад 1,1 мільйона людей.

Найбільше потерпають від коронавірусу США - там зафіксовано 8,4 мільйона випадків інфікування та 224,7 тисяч летальних випадків. На другому місці Індія, де підтвердили 7,5 мільйона випадків інфікувань і більше 114,6 тисячі жертв. Далі йде Бразилія з понад 5,2 мільйона підтердженими випадками зараження і понад 153,9 тисячі летальних випадків. На четвертому місці Росія - майже 1,4 мільйона випадків інфікування і більше 24,1 тисячі жертв.

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Найменша кількість випадків зафіксована на самоврядній заморській території Великобританії Анґілья (3 випадки інфікування і жодної жертви від коронавірусу), на Соломонових островах (3 випадки зараження, без жертв) та на островах Уолліс і Футуна (одне підтверджене зараження коронавірусом).

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