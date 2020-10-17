 Вартість лікування COVID-19 у Німеччині сягає десятків тисяч євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

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Новини

Вартість лікування COVID-19 у Німеччині сягає десятків тисяч євро

У разі, якщо пацієнта підключають до апарату ШВЛ, вартість лікування у німецькій лікарні сягає в середньому понад 30 тисяч євро.

Медичні працівники лікарні в Ессені готують палату до прийому хворого на COVID-19

Медичні працівники лікарні в Ессені готують палату до прийому хворого на COVID-19

У разі, якщо хворого на COVID-19 пацієнта при перебуванні в стаціонарі у Німеччині необхідно підключити до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), то вартість такого лікування може становити кілька десятків тисяч євро. Такі дані у неділю, 18 жовтня, повідомило видання Welt am Sonntag, посилаючись на цифри двох кас медичного страхування, які є одними з найбільших у країні: AOK та Barmer.

Внаслідок аналізу даних каси AOK з'ясувалося, що в середньому вартість стаціонарного лікування пацієнта, хворого на COVID-19, становить 10700 євро. "Утім, наші дані також свідчать, що хворі на COVID-19, яких у лікарні потрібно підключити до апарату ШВЛ, в силу почасти важкого перебігу хвороби в середньому потребують коштів на лікування в обсязі 38500 євро", - сказав виданню голова правління федерального об'єднання AOK Мартін Ліч (Martin Litsch), цитує інформагентство dpa.

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Окремі випадки COVID-19 потребують більших видатків

Коливання у вартості лікування можуть бути досить значними. Так, серед пацієнтів, яким потрібен апарат ШВЛ, у 10 відсотках вартість лікування становить понад 85 тисяч євро на хворого.

У касі страхування Barmer зазначили, що середня вартість лікування пацієнтів на апараті ШВЛ серед застрахованих у ній становила 31700 євро. Натомість лікування тих хворих, які перебували у стаціонарі, але не потребували апарату ШВЛ, в середньому коштувало 6900 євро.

У AOK в Німеччині застраховані понад 26 мільйонів людей, у Barmer - близько дев'яти мільйонів.

На основі скількох випадків розраховано середню вартість лікування, не повідомляється.

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