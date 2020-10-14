Німеччина знову прийматиме важких хворих з коронавірусом з інших країн ЄС

Як і в часи першої хвилі пандемії коронавірусу навесні 2020 року, лікарні Німеччини прийматимуть з інших країн ЄС хворих з важкою формою COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Влада кількох федеральних німецьких земель вже виявила готовність прийняти перших пацієнтів з інших країн ЄС.

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Як повідомляє у п'ятницю, 16 жовтня, міністерство закордонних справ Німеччини, зараз ведуться переговори між владою землі Північний Рейн-Вестфалія і Нідерландами, які стикнулися з високими показниками зараження. За даними агенції Reuters, лікарні Північного Рейну-Вестфалії нині готові виділити для пацієнтів з Нідерландів 80 ліжкомісць. У клініці в Мюнстері готуються до того, щоб прийняти перших пацієнтів вже 16 або 17 жовтня.

Ще одні перемовини проводяться між землею Баварія і Чехією, де також зафіксовано високі показники нових випадків захворювання.

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Також повідомляється, що ЄС виділяє 200 мільйонів євро на транскордонні перевезення пацієнтів, забезпечення обладнанням і персоналом.

Нагадаємо, навесні під час першої хвилі пандемії коронавірусу німецькі клініки прийняли понад 230 важкохворих пацієнтів з Італії, Франції та Нідерландів.