 Уельс запроваджує повний локдаун на понад два тижні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Новини

Уельс запроваджує повний локдаун на понад два тижні

Карантинні обмеження в Уельсі під час локдауну будуть аналогічні тим, які були запроваджені у березні поточного року.

Уельс запроваджує повний локдаун на понад два тижні

Уельс запроваджує повний локдаун на понад два тижні

Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд у понеділок, 19 жовтня, заявив про запровадження урядом Уельсу локдауну у всьому регіоні у зв'язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом, повідомляє агентство dpa. Дія карантину почнеться 23 жовтня о 18.00 за місцевим часом і триватиме до 9 листопада.

За словами Дрейкфорда, цей захід є "найкращим шансом країни відновити контроль над вірусом".

Карантинні обмеження під час локдауну будуть аналогічні тим, які були запроваджені у березні поточного року. У регіоні буде припинена робота більшості підприємств у сфері роздрібної торгівлі, відпочинку, готельного бізнесу та туризму, а також громадських центрів, бібліотек, центрів переробки відходів та церков - в останніх будуть дозволені лише весілля і похорони.

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Всі робітники мають за можливості працювати з домашнього офісу, виняток становлять лише працівники критично важливих сфер. Зустрічі між людьми, які не проживають під одним дахом, також заборонені, всі мають лишатися вдома і виходити лише на вулиці лише за крайньої необхідності.

Дрейкфорд пояснив, що такі жорсткі заходи необхідні для уповільнення поширення коронавірусу і запобігання перевантаження служби охорони здоров'я, яка може не впоратися з різким напливом інфікованих.

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За його словами, мета уряду полягає в тому, щоб народ Уельсу "пережив Різдво разом без будь-яких обмежень такого роду".

Згідно з даними на ранок понеділка, в Уельсі, населення якого становить трохи більше трьох мільонів осіб, за останню добу зафіксовано 950 нових випадків зараження. Загалом з початку епідемії в Уельсі кількість інфікованих превищила позначку у 35 тисяч осіб.

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