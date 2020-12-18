Великобританія посилює локдаун через новий штам коронавірусу

Великобританія посилює карантинні заходи через виявлення у країні нового штаму коронавірусу. Про це у суботу, 18 грудня, після екстреної наради з членами уряду заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Зокрема, в Лондоні та в деяких районах Англії, які тепер відносяться до четвертого - найбільш жорсткого карантинного рівня - будуть зачинені розважальні заклади, парикмахерські та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності. Також людям заборонено зустрічатися з кимось, з ким вони не живуть разом. В іншій частині країни, де діють м'якіші карантинні правила зустрічі з друзями та родичами будуть дозволені лише на один день.

"Беручи до уваги перші свідчення щодо цього нового варіанту вірусу, який представляє потенційний ризик, з дуже важким серцем, я повинен сказати вам, що ми не можемо продовжувати з Різдвом як планувалось", - сказав Джонсон, передає агенція Reuters. Раніше на Різдво в країні планували послабити локдаун, зокрема, зробити м'якішими правила для зустрічі люедй з різних домогосподарств.

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Урядова нарада була проведена після того, як стало відомо, що виявлений нещодавно в Англії новий штам коронавірусу пришвидшує поширення інфікування. За словами Джонсона, цей новий варіант коронавірусу може бути на 70 відсотків більш заразним, ніж старий. При цьому, немає жодних доказів, що він є більш небезпечним, а також що він буде більш стійким до вакцинування.

Новий штам коронавірусу в Англії

14 грудня влада Великобританії заявила, що на південному сході Англії був виявлений новий штам коронавірусу. Головний лікар Англії Кріс Уітті повідомив, що на основі попередніх даних та швидко зростаючих показників захворювання, урядова консультативна група вважає, що новий штам може швидше поширюватися. Втім, поки немає доказів того, що він є більш смертоносним або вливає на вакцини чи лікування.

Після отримання повідомлення про новий штам в Англії, технічна керівниця ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керкхове повідомила, що немає ніяких доказів того, що цей варіант коронавірусу поводить себе якось інакше, ніж інші. Також новий штам схожий на вірус, який раніше був виявлений серед норок у Європі.

Цього тижня британський уряд вже посилив карантинні обмеження у Лондоні і деяких районах Англії. Зокрема, були закриті театри, бари і ресторани працюють лише навинос. Загалом під жорсткі обмеження потрапили 38 мільйонів людей.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 19 грудня у Великобританії загалом коронавірусом інфікувалось 1,983 мільйона людей, від хвороби померло 66,6 тисячі осіб.