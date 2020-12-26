 В Японії виявили ще один новий варіант коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Новини

В Японії виявили ще один новий варіант коронавірусу

Новий варіант коронавірусу був виявлений у чотирьох осіб, які в'їхали до Японії з Бразилії. Ця мутація відрізняється від варіантів, раніше виявлених у Великобританії і ПАР, кажуть у МОЗ Японії.

Коронавірус у Японії

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Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило про виявлення в країні нового варіанту коронавірусу. Про це в неділю, 10 січня, заявив керівник відомства Такаджі Вакіта. За даними японського міністра, новий варіант коронавірусу було діагностовано у чотирьох осіб, які в'їхали до Японії з Бразилії. Зараження виявили 2 січня під час тестування подорожувальників на наявність коронавірусу в одному з аеропортів Японії, уточнив міністр, передає агенція новин dpa.

Цей варіант коронавірусу не є ідентичним мутаціям, раніше виявленим у Великобританії і ПАР, додав очільник японського МОЗ. Урядовець наголосив, що натепер немає жодних доказів того, що нововиявлений варіант є більш заразним.

Щодо самих осіб, у котрих виявили цей варіант коронавірусу, то всі вони наразі перебувають на карантині. Лише одна з цих чотирьох осіб - дівчина в підлітковому віці - не мала жодних симптомів захворювання. Натомість у чоловіка, якому більше 40 років, виникли проблеми з органами дихання, двоє інших пасажирів потерпали від таких симптомів, як головний біль і висока температура тіла, розповів міністр. Усі четверо до прибуття до Японії перебували в регіоні бразильської частини басейну ріки Амазонка.

Наприкінці грудня японська влада запровадила тимчасову заборону на в'їзд для іноземців, котрі не мають постійного місця проживання в Японії через виявлення в країні варіантів коронавірусу, зафіксованих у Великобританії та ПАР. Також 7 січня прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив на місяць надзвичайний стан у Токіо та кількох сусідніх префектурах через високі показники зараження коронавірусом.

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