 Економіка Китаю і Японії відновлюється швидше, ніж очікувалося | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Економіка Китаю і Японії відновлюється швидше, ніж очікувалося

Збільшення рівня промислового виробництва у Китаї та вихід із рецесії Японії підштовхнули азійські фондові ринки до рекордних максимумів на початку тижня.

Порт у місті Кобе у Японії

Порт у місті Кобе в Японії

Промислове виробництво Китаю майже через рік після початку поширення коронавірусу SARS-CoV-2 відновлюється швидше, ніж очікувалося. Це випливає з даних Національного бюро статистики, опублікованих у понеділок, 16 листопада.

У жовтні рівень промислового виробництва виріс на 6,9 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. При цьому опитані інформагентством Reuters експерти очікували зростання у 6,5 відсотка.

Обсяг роздрібних продажів за цей же час збільшився на 4,3 відсотка. А рівень безробіття в містах упав до 5,3 відсотка. Обсяг експорту в жовтні 2020 року зріс у річному обчисленні на 7,6 відсотка до 1,61 трильйона юанів, а імпорту - на 0,9 відсотка до 1,21 трильйона.

Економічне зростання в Японії

Японська економіка упродовж третього кварталу рекордно зросла і вийшла з рецесії, спричиненої поширенням коронавірусу. ВВП третьої за величиною економіки світу упродовж липня - вересня зріс на 5 відсотків до рекордних 21,4 відсотка у річному обчисленні, перевищивши очікування. Страх через збільшення кількості інфікувань восени відійшов на другий план через очікування на вакцину, зазначають оглядачі. У Токіо індекс Nikkei піднявся на два відсотки до 25 907 пунктів, досягши 29-річного максимуму.

Читайте також: Як культура носіння масок в Японії рятує життя під час пандемії COVID-19

Крім того, Шанхайська фондова біржа та індекс найважливіших компаній у Шанхаї та Шеньчжені набрали близько одного відсотка.

Фондовий індекс MSCI щодо акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії також зріс на один відсоток та досягнув найвищого рівня з моменту запуску в 1987 році.

На це зростання також вплинуло укладення напередодні найбільшої у світі торговельної угоди. Її підписали Китай, Японія і ще 13 азійсько-тихоокеанських держав. Ця угода охоплює 2,2 мільярда людей.

Також за темою

Vietnam Hanoi | Abschluss virtueller ASEAN-Gipfel | Freihandelsabkommen

Коментар: Зона вільної торгівлі допоможе приборкати Китай 16.11.2020

Підписавши угоду про найбільшу в світі зону вільної торгівлі, країни Азії демонструють політичну далекоглядність та констатують тим самим, що піднесення Китаю не зупинити шляхом конфронтації, вважає Мартін Фріц.

USA Präsidentschaftswahlen | Ohio

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії 03.11.2020

Пандемія COVID-19, аборти, расова дискримінація - DW зібрала п'ять тем, які стануть найважливішими для американців під час ухвалення рішення, за кого голосувати на президентських виборах у США.

Ukraine Lwiw | Coronavirus | Thema Überleben von Restaurants

Куди приведе Україну карантин вихідного дня? 12.11.2020

Кількість хворих на COVID-19 в Україні й надалі стрімко зростає. В такі ситуації уряд запровадив "карантин вихідного дня". Але чи допоможе такий захід стримати розвиток епідемії та яку ціну доведеться заплатити бізнесу?

Реклама

Докладно

Підписання нової угоди про зону вільної торгівлі з країнами Азії китайською стороною

Зона вільної торгівлі допоможе приборкати Китай

Створення найбільшої в світі ЗВТ - свідчення політичної далекоглядності країн Азії, вважає Мартін Фріц.  

Порт у місті Кобе у Японії

Економіка Китаю і Японії відновлюється швидше

У Китаї та Японії зросли економічні показники, які позитивно вплинули на азійські фондові ринки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  