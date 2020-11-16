Економіка Китаю і Японії відновлюється швидше, ніж очікувалося

Промислове виробництво Китаю майже через рік після початку поширення коронавірусу SARS-CoV-2 відновлюється швидше, ніж очікувалося. Це випливає з даних Національного бюро статистики, опублікованих у понеділок, 16 листопада.

У жовтні рівень промислового виробництва виріс на 6,9 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. При цьому опитані інформагентством Reuters експерти очікували зростання у 6,5 відсотка.

Обсяг роздрібних продажів за цей же час збільшився на 4,3 відсотка. А рівень безробіття в містах упав до 5,3 відсотка. Обсяг експорту в жовтні 2020 року зріс у річному обчисленні на 7,6 відсотка до 1,61 трильйона юанів, а імпорту - на 0,9 відсотка до 1,21 трильйона.

Економічне зростання в Японії

Японська економіка упродовж третього кварталу рекордно зросла і вийшла з рецесії, спричиненої поширенням коронавірусу. ВВП третьої за величиною економіки світу упродовж липня - вересня зріс на 5 відсотків до рекордних 21,4 відсотка у річному обчисленні, перевищивши очікування. Страх через збільшення кількості інфікувань восени відійшов на другий план через очікування на вакцину, зазначають оглядачі. У Токіо індекс Nikkei піднявся на два відсотки до 25 907 пунктів, досягши 29-річного максимуму.

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Крім того, Шанхайська фондова біржа та індекс найважливіших компаній у Шанхаї та Шеньчжені набрали близько одного відсотка.

Фондовий індекс MSCI щодо акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії також зріс на один відсоток та досягнув найвищого рівня з моменту запуску в 1987 році.

На це зростання також вплинуло укладення напередодні найбільшої у світі торговельної угоди. Її підписали Китай, Японія і ще 13 азійсько-тихоокеанських держав. Ця угода охоплює 2,2 мільярда людей.