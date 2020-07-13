 Укладена найбільша у світі угода про вільну торгівлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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Новини

Укладена найбільша у світі угода про вільну торгівлю

Китай та ще 14 азіатсько-тихоокеанських держав підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю. Вона охоплює 2,2 мільярда людей.

Порт у Циндао (Китай)

Порт у Циндао (Китай)

Китай уклав найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю з 14 азіатсько-тихоокеанськими країнами. Її підписали у неділю, 15 листопада, під час віртуального саміту країн Південно-Східної Азії (Asean) у столиці В'єтнаму Ханої. Підписанню цієї угоди передували вісім років переговорів між країнами-учасницями.

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Угоду "Регіональне, всебічне економічне партнерство" (RCEP) уклали Китай, В'єтнам, Сінґапур, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М'янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Японія, Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія. Вона охоплює 2,2 мільярда людей та близько третини світового економічного виробництва.

Церемонія підписання угоди Регіональне, всебічне економічне партнерство у Ханої, лідери інших країн підписали її віртуально

Церемонія підписання угоди "Регіональне, всебічне економічне партнерство" у Ханої, лідери інших країн підписали її віртуально

Завдяки цьому документу країни домовилися про зниження тарифів і встановлення загальних для усіх учасників угоди правил торгівлі. Домовленості стосуються торгівлі, послуг, інвестицій, електронної комерції, телекомунікації та авторських прав.

На думку експертів, угода сприятиме економічній інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та протидіятиме протекціоністським тенденціям, пише dpa. Крім того, цей пакт є великим успіхом для Пекіна на тлі триваючої торговельної війни із США.

До кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, країни RCEP становили 29 відсотків від світового обсягу торгівлі - трохи менше, ніж ЄС, який складав 33 відсотки. Тепер експерти очікують, що частка спільноти RCEP збільшиться.

"RCEP перекроє економічну та стратегічну карту Індо-Тихоокеанського регіону", - сказав Джеффрі Вілсон з Австралійського інституту стратегічної політики і припустив, що угода "дасть поштовх" зусиллям з відновлення економіки після пандемії.

Угоді передував 31 раунд переговорів та 18 зустрічей міністрів. Терміни її укладення зривалися шість разів. Згодом її доля залежала від Індії, керівництво якої виступало проти низки пунктів угоди. Утім, наприкінці 2019 року Індія відмовилась від переговорів і шлях до угоди був відкритий.

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