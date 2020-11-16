Всебічне регіональне економічне партнерство - RCEP. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "RCEP".

Всебічне регіональне економічне партнерство, або англійською Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, є найбільшою в світі угодою про вільну торгівлю. Її уклали 14 країн азійсько-тихоокеанського регіону, а саме - Китай, В'єтнам, Сінґапур, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М'янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Японія, Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.