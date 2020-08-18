Попри пандемію: економіка Китаю зросла протягом 2020 року

Темпи зростання внутрішнього валового продукту Китаю з січня до вересня включно становлять 0,7 відсотка. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомляє Державне статистичне управління КНР. Як повідомляється, тільки у третьому кварталі поточного року китайська економіка показала зростання на рівні 4,9 відсотка. У липні-вересні 2019 року цей показник становив 6 відсотків.

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Експерти передбачали у третьому кварталі зростання внутрішнього валового продукту на 5,2 відсотка. У другому кварталі 2020 року економіка Китаю зросла на 3,2 процента у порівнянні з відповідним минулорічним періодом.

Що стосується поширення коронавірусу в країні, то станом на 19 жовтня від початку пандемії в Китаї зареєстровано 85685 інфікувань. Кількість летальних випадків становить 4634 і є незмінною уже п'ять місяців. Задля стримання поширення коронавірусу на початку року Китай запровадив жорсткий карантин. Для відновлення економіки Китай вжив низку фіскальних заходів.

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