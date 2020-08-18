 Попри пандемію: економіка Китаю зросла протягом 2020 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Попри пандемію: економіка Китаю зросла протягом 2020 року

Економіка Китаю зросла протягом 2020 року. Утім, зростання внутрішнього валового продукту країни на 4,9 відсотка у порівнянні з минулим роком є нижчим від очікуваного.

Порт у Китаї, архівне фото

Порт у Китаї, архівне фото

Темпи зростання внутрішнього валового продукту Китаю з січня до вересня включно становлять 0,7 відсотка. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомляє Державне статистичне управління КНР. Як повідомляється, тільки у третьому кварталі поточного року китайська економіка показала зростання на рівні 4,9 відсотка. У липні-вересні 2019 року цей показник становив 6 відсотків.

Читайте також: Що ховається за новою китайською стратегією "Подвійної циркуляції"?

Експерти передбачали у третьому кварталі зростання внутрішнього валового продукту на 5,2 відсотка. У другому кварталі 2020 року економіка Китаю зросла на 3,2 процента у порівнянні з відповідним минулорічним періодом.

Що стосується поширення коронавірусу в країні, то станом на 19 жовтня від початку пандемії в Китаї зареєстровано 85685 інфікувань. Кількість летальних випадків становить 4634 і є незмінною уже п'ять місяців. Задля стримання поширення коронавірусу на початку року Китай запровадив жорсткий карантин. Для відновлення економіки Китай вжив низку фіскальних заходів.

Читайте також: Криза коронавірусу: у чому таємниця стійкості німецької економіки 

Дивитись відео 00:56

Ухань святкує, забувши про коронавірус (18.08.2020)

Також за темою

Symbolbild I Corona-Folgen für die Wirtschaft

Німецька економіка через пандемію обвалиться сильніше, ніж очікували 14.10.2020

Німецька економіка цього року через пандемію COVID-19 обвалиться сильніше, ніж фахівці очікували весною. Прогноз падіння ВВП Німеччини знизили на більш ніж один процентний пункт до 5,4 відсотка.

Deutschland Wolfsburg | Autoindustrie & Corona | Volkswagen

Криза коронавірусу: у чому таємниця стійкості німецької економіки 28.09.2020

Пандемія COVID-19 уже завдала тяжкого удару по багатьох промислових економіках. Та німецька виявилася витривалішою. Завдяки чому це вдалося?

IWF-Wirtschaftsberaterin Gita Gopinath

МВФ: Світова економіка долає кризу краще, ніж очікувалось 13.10.2020

Однак криза ще далека від завершення, і вихід з неї буде тривалим, нерівномірним та вельми непередбачуваним, пояснили в Міжнародному валютному фонді.

Реклама

Докладно

Військові Збройних сил України під час навчань у Житомирській області у 2018 році

Чи варто зменшити ЗСУ, аби збільшити їхню ефективність

Давид Арахамія каже, що зменшення кількості вояків вивільнить гроші на переозброєння. Але експерти у цьому сумніваються.  

Shell I Tankstelle I Energie (Christian Charisius/dpa/picture-alliance)

Бензин, дизель, водень, струм: чим заправлятися (відео)

На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  